A la Une . Violences urbaines en Martinique : Des forces de l'ordre blessées et des journalistes visés par des tirs

Depuis lundi, suite à un appel à la grève générale, les nuit martiniquaises sont marquées par des violences urbaines. Le préfet a instauré un couvre-feu. Après avoir visé des policiers, des pompiers et des gendarmes, les manifestants ont tiré à balles réelles sur quatre journalistes. Par Zinfos 974 - Publié le Vendredi 26 Novembre 2021 à 14:34





L'instauration du couvre-feu a certes diminué le nombre de badauds dans les rues. La violence n'en reste pas moins présente. "C’était vraiment une nuit pas comme les autres, notre troisième nuit d’affilée. Là, la ville était vide et l’atmosphère très pesante", confie Maureen Lehoux, reporter de BFMTV et RMC Sport.



Un homme en moto ouvre le feu



Avec trois autres confrères - Julien Taureau, lui aussi reporter de BFMTV et RMC Sport, Raphaël Lafargue, photojournaliste de l’agence Abaca Press, et Loïc Venance, photographe de l’AFP - ils ont été victimes de trois tirs à balles réelles d'une arme non identifiée. Les balles ne les ont pas atteints et ils ont pu s'enfuir.



Occupés à filmer et photographier, à bonne distance, un barrage en feu, ils ont aperçu des hommes en moto rouler en leur direction. Les journalistes avaient eu vent que les motards venaient provoquer les forces de l'ordre, qui comme les pompiers, avaient les nuits précédentes aussi essuyé des tirs. Plusieurs d'entre-eux ont été blessés.



Sur compte Facebook, Gérald Darmanin indique que "plusieurs policiers et gendarmes ont été blessés". Apportant "son entier soutien" aux forces de l'ordre, le ministre de l'Intérieur précise que 10 personnes ont été interpellées cette nuit.









