Violences urbaines aux Camélias après un grave accident entre une moto et la BAC

Des violences urbaines ont éclaté aux Camélias ce vendredi soir, après l'accident entre une moto et un véhicule de la Bac. Plusieurs voitures ont été incendiées, et les policiers ont essuyé des jets de galets.



Plus tôt dans la journée, un jeune motard a été aperçu sans casque par des policiers de la BAC (brigade anti-criminalité), qui eux roulaient en véhicule banalisé. En voyant le girophare, le pilote du deux-roues aurait perdu le contrôle du véhicule, venant percuter celui de la BAC, rapporte le Quotidien.



Les forces de l'ordre découvriront ensuite qu'il circulait sans permis sur une moto volée.



Grièvement blessé, l'adolescent a été évacué au CHU de Bellepierre.