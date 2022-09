A la Une . Violences urbaines à St-Benoît : Les familles des mineurs convoquées

Sur les trois familles convoquées par le Conseil pour les Droits et Devoirs des Familles, deux se sont présentées et ont été entendues par le maire Patrice Selly et les partenaires du Conseil. Par N.P - Publié le Mercredi 21 Septembre 2022 à 18:06

Le communiqué :



Six mois après sa création, le Conseil pour les Droits et Devoirs des Familles (CDDF) de St-Benoît a tenu sa première séance solennelle, ce mercredi 21 septembre, à l’Hôtel de ville. Sur les trois familles convoquées, deux se sont présentées et ont été entendues par le maire Patrice Selly et les partenaires membres du CDDF, parmi lesquels le sous-préfet de St-Benoît. Le dernier mis en cause ayant atteint la majorité fera l’objet d’une procédure adaptée. Face aux violences urbaines qui entachent l’image de la commune, la mairie de Saint-Benoît met en œuvre tous les moyens à sa disposition, et dans la limite de ses compétences légales, pour rétablir la tranquillité dans les quartiers. Après la mise en place d’un Groupe de Suivi Opérationnel (GSO) chargé d’analyser le profil des mis en cause, la création d’un Conseil pour les Droits et Devoirs des Familles (CDDF) a été adopté en mars dernier au conseil municipal. Son rôle ? Accompagner les familles dans l’exercice de leur fonction parentale lorsque leur enfant mineur se trouve en difficulté (absentéisme, décrochage scolaire…) ou lorsque son comportement entraîne des troubles à la tranquillité et à la sécurité publique (tapage nocturne, problème d’incivilité, dégradation de bien public...). Cette instance permet au maire et aux membres du conseil de dialoguer avec les familles, de leur rappeler leurs obligations parentales, et d’essayer de cerner leurs difficultés afin de leur proposer des solutions adaptées pour améliorer la situation de leur enfant. « Il ne s’agit pas là d’un tribunal municipal mais d’un véritable outil de prévention qui vise à une prise de conscience de la part des familles. Le but est d’agir le plus tôt possible, et avant qu’il ne soit trop tard, dans le parcours du jeune en difficulté et pour mieux préparer son avenir. », explique le maire de Saint-Benoît. Ce dispositif repose sur un partenariat fort avec l’État, le rectorat, la Drajes, le Département et le CCAS. Des partenaires qui se réunissent au sein du GSO pour examiner des saisines, avant la séance solennelle. Ainsi, lors des entretiens, le Conseil pour les Droits et Devoirs des Familles peut d’ores et déjà proposer aux familles un suivi individualisé au travers d’actions d’accompagnement à l’insertion pour les jeunes (soutien scolaire, formations, stages…) et de soutien pour les parents (aide à la parentalité, suivi social, gestion financière du ménage…). Un bilan des premières actions entreprises sera effectué dans un délai de trois mois.