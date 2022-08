A la Une . Violences urbaines à Limoges : Affrontements entre jeunes Mahorais et forces de l'ordre depuis deux nuits

Un quartier sensible de la ville est depuis ce lundi soir le théâtre de heurts entre jeunes adolescents et forces de l'ordre. Le maire évoque des dealers organisés autour de bandes de Mahorais qui veulent prendre la tête du Val de l'Aurence. Par Nicolas Payet - Publié le Jeudi 4 Août 2022 à 06:21

Un quartier prioritaire de la ville de Limoges (87) est secoué depuis deux nuits par des violences urbaines. Selon le secrétaire général de la préfecture, il s'agirait essentiellement de Mahorais âgés de 13 à 17 ans et de jeunes originaires de l'Afrique subsaharienne s'opposant aux forces de l'ordre. Cocktails molotov, tirs de mortier, projectiles, le maire Émile-Roger Lombertie, réclame des policiers supplémentaires pour faire face à ces 70-90 personnes "cherchant à être "totalement maîtres du quartier".



La CRS-8, une unité spéciale créée pour se rendre rapidement sur tout le territoire, a été déployée mardi soir à Limoges à la demande du ministre de l'Intérieur et des Outre-mer Gérald Darmanin. Lors de la nuit de mardi à mercredi, un CRS a été légèrement blessé par un tir de mortier, rapportent nos confrères de la presse nationale.

La préfecture annonce deux interpellations lors de cet épisode alors qu'une centaine de jeunes, dont des dizaines encagoulés, avaient pris part aux violences.



La veille, trois voitures avaient été brulées. Une quarantaine de délinquants avaient défié les policiers pendant plus de cinq heures. Tout avait commencé à l'arrivée des pompiers accompagnés des forces de l'ordre afin de maitriser les incendies. Les soldats du feu avaient été pris à partie par les jeunes leur jetant des projectiles en tout genre.



Au fil des heures, les évènements se sont enchainés dans cette cité de 2500 habitants située à l'extrême ouest de Limoges. "Ces violences urbaines inacceptables" ont été condamnées par les autorités alors que les habitants du quartier dénoncent du trafic de drogue dans lequel de nombreux mineurs sont impliqués et confient leur ras- le bol