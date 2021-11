A la Une . Violences urbaines : Un couvre-feu instauré en Guadeloupe et des renforts envoyés par le gouvernement

En raison d'une situation devenue incontrôlable sur place après l'entrée en vigueur de l'obligation vaccinale pour certaines professions, le préfet de Guadeloupe a décidé vendredi dans la soirée d'instaurer un couvre-feu immédiat et ce jusqu'au 23 novembre au matin. Par NP - Publié le Samedi 20 Novembre 2021 à 09:41

"Tous les déplacements hors des lieux de résidence habituels des Guadeloupéens sont interdits de 18h jusqu'à 5h du matin", précise le préfet de Guadeloupe, Alexandre Rochatte dans un post paru sur le compte Twitter de l'institution.



Jusqu’au 23 novembre au matin, tous les déplacements hors des lieux de résidence habituels des Guadeloupéens sont interdits de 18h jusque 5h du mat.

Le préfet souhaite instamment que le calme soit retrouvé, pour la sécurité des Guadeloupéens pic.twitter.com/wfri8b2L8Z

— Préfet de Guadeloupe (@Prefet971) November 19, 2021



Vidéo - De nouvelles violences cette nuit en Guadeloupe



Pour rappel, depuis lundi, la Guadeloupe connaît une mobilisation lancée par des syndicats et des citoyens. Ils protestent contre le pass sanitaire et l’obligation vaccinale des soignants. Des barrages ont été installés sur plusieurs axes routiers de l’île, parfois sur de petites routes. Des manifestants ont mis en place des barrages routiers et bloqué l'accès au CHU. Les écoles sont restées fermées ce vendredi.



Dans le même temps, les ministres de l'Intérieur et des Outre-Mer, Gérald Darmanin et Sébastien Lecornu ont annoncé l'envoi de 200 policiers et gendarmes et renforts pour tenter de mettre fin à ces violences urbaines.Pour rappel, depuis lundi, la Guadeloupe connaît une mobilisation lancée par des syndicats et des citoyens. Ils protestent contre le pass sanitaire et l’obligation vaccinale des soignants. Des barrages ont été installés sur plusieurs axes routiers de l’île, parfois sur de petites routes. Des manifestants ont mis en place des barrages routiers et bloqué l'accès au CHU. Les écoles sont restées fermées ce vendredi.