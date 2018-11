A la Une ... Violences urbaines : Trois Saint-Pierrois condamnés à 6 et 12 mois de prison

Une dizaine de personnes ont été interpellées durant les deux premiers jours de manifestations en marge du mouvement des Gilets Jaunes à Saint-Pierre. Pour la plupart des mineurs ou de jeunes majeurs. Caillassages, feux de poubelles, blocages d’axes routiers, plusieurs quartiers de Saint-Pierre ont été touchés.



Ce mardi, trois d'entre-eux impliqués dans ces violences urbaines ont été jugés devant le tribunal selon le mode de la comparution immédiate.



Dimitri L. était jugé pour participation armée à un attroupement, violences, outrages, rébellion et menaces de mort sur personnes dépositaires de l’autorité publique dans la nuit de samedi à dimanche. Il est également reproché au jeune homme de 21 ans une entrave à la circulation. Pour ces faits, il a été condamné à 12 mois de prison et a été conduit directement en prison.



Jean Gaël S., 31 ans, comparaissait pour avoir participé, dimanche, muni d’une arme à un attroupement et pour avoir commis des violences sur personnes dépositaires de l’autorité publique. Il a été condamné à 6 mois de prison avec mandat de dépôt. Même peine pour Lucas T., 22 ans. Ce jour-là, le jeune homme était armé d’un poing américain et d’une bouteille.



Ce mercredi, le tribunal devra se prononcer sur le sort de quatre autres prévenus. Parmi eux, celui d’un jeune homme de 25 ans accusé de vol en réunion et dégradations d’un magasin de sport dans la nuit de samedi à dimanche. N.P Lu 884 fois





Dans la même rubrique : < > [Pierrot Dupuy] Mon péï bato fou Policier blessé : des renforts supplémentaires arrivent à La Réunion