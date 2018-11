A la Une . Violences urbaines: Quelle indemnisation pour les sinistrés? En marge du mouvement des gilets jaunes, voitures caillassées ou brûlées, commerces vandalisés, incendiés… C’est le triste bilan des violences urbaines en cours depuis samedi. Des dommages pris en compte par les assurances ?

La liste des dégâts s’allonge au fil des nuits suscitant l’inquiétude aussi bien chez les particuliers que les commerçants. Et pas de répit malgré l’instauration du couvre-feu qui ne change en rien les termes de votre contrat d’assurance. "Par contre, contrairement aux sinistres dûs aux événements naturels, pour pouvoir être indemnisé, il faut avoir souscrit un contrat d’assurance", précise Florence Cesmat, présidente du Comité des Assureurs Réunion-Mayotte. Une assurance obligatoire à minima pour les véhicules et les locataires et vivement conseillées pour les propriétaires de logement qui ne vous assure pas d'une indemnisation.



Si vous avez opté pour la garantie facultative incendie du contrat d’assurance auto ou tous accidents, pas d’inquiétude, les dommages seront indemnisés. En revanche, aucune prise en charge ne sera effectuée si le véhicule est uniquement assuré en responsabilité civile ou "au tiers".

Pour les logements ou commerces, la responsabilité civile en assurance habitation ne couvre pas les dommages liées aux émeutes contrairement au contrat multirisques, incendie ou garanties émeutes et mouvements populaires.



Florence Cesmat, invite les personnes ayant subi des dommages à se rapprocher le plus rapidement possible de leur assureur ou conseiller afin de déclarer sous 3 à 5 jours ouvrés les dégâts. "La déclaration doit être la plus précise possible, décrire les circonstances, la date et le lieu du sinistre, le numéro de contrat…" Et afin de limiter l’étendue des dégats, prendre les mesures de conservation, "bâcher une vitre cassée par exemple". N.P Lu 1830 fois





Dans la même rubrique : < > Gilets jaunes : 20 barrages en cours à 10h15 📷Vague jaune à Gillot : retour en images