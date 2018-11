Violences urbaines: Nadia Ramassamy interroge le Ministre de l'Intérieur

Madame Nadia Ramassamy interroge monsieur le Ministre de l'Intérieur sur les violences urbaines lors de la nuit du 31 octobre.



Comme d'autres territoires ailleurs en France, La Réunion a été le théâtre de nombreuses violences et incivilités durant la nuit du 31 octobre. Plusieurs quartiers, dont celui du Chaudron, ont subi de nombreuses dégradations, comme des feux de poubelles, de voitures, des vitrines brisées et du mobilier urbain détruit.



Ces violences inacceptables s'amplifient d'années en année. Si nous étions déjà "habitués" aux troubles liés à la nuit de la Saint-Sylvestre, ceux de Halloween sont nouveaux et semblent liés à la mode des "purges". Ils sont le fait de jeunes violents et désoeuvrés dans des quartiers connaissant des taux de chômage et de délinquances records.



Les responsables n'ont semble-t-il pas été inquiétés alors que la population s'est attelée au nettoyage des destructions. C'est une nouvelle preuve de l'abandon de ces territoires et de leurs habitants par l'Etat.



Ainsi elle lui demande les moyens que compte mettre en oeuvre l'Etat pour prévenir ce type de violence, tant au niveau sécuritaire qu'au niveau social.