Violences urbaines: Le sentiment d'avoir été condamné pour avoir été "au mauvais endroit au mauvais moment"

Ils ont été condamnés hier par le tribunal de St-Pierre pour avoir été là "au mauvais endroit au mauvais moment", assurent-ils. Kenzi F, 20 ans, Albin A 21 ans, Dylan A 19 ans, étaient présents samedi en journée lors du blocage du rond-point de la Croix Jubilé à St-Pierre. Quand la nuit est tombée, ces jeunes vêtus de tenues sombres, sweet à capuche et bas de jogging sont revenus "par curiosité" sur le giratoire voir les feux de poubelles allumés.



Au même moment, des policiers de la BAC arrivent sur les lieux et subissent des jets de galets et de bouteilles. Et "plusieurs agressions et tentatives d’extorsion avaient été signalées" , fait remarquer la présidente.



Les comparutions immédiates s’enchaînent dans les palais de justice pour trouver les réponses pénales aux différents faits de violence survenus depuis samedi suite au mouvement des gilets jaunes.



Au total 6 personnes ont été interpellées, dont 3 mineurs ce soir-là au rond-point de la Croix Jubilé à Terre Sainte. Seul l’un des jeunes reconnaît les jets. "On se sent fort quand on est habillé de sombre avec une capuche en ce début d'émeute", a lancé le vice-procureur qui a requis 8 mois dont 4 avec sursis et mandat de dépôt.



Sur la base d’une description "formelle" d’après les policiers sans pour autant pouvoir décrire avec précision les agresseurs, relève leur avocate qui a plaidé la relaxe, les trois jeunes ont été condamnés à deux mois de prison ferme aménageables.



Un choc pour la famille et les amis venus les soutenir en nombre hier jusque tard dans la nuit. Les trois jeunes, au casier judiciaire jusque-là vierge, ont 10 jours pour faire appel.