A la Une . Violences urbaines : Le préfet de La Réunion appelle à l’apaisement et au calme

Suite au drame de Nanterre, certaines communes de l’île de La Réunion ont fait l’objet depuis mercredi de plusieurs faits de violences urbaines et les forces de sécurité ont été visées par de nombreux jets de projectiles. Face à ces faits graves, le préfet en appelle à l’apaisement dans un communiqué: Par NP - Publié le Vendredi 30 Juin 2023 à 08:22

Jérôme Filippini, préfet de La Réunion, condamne les faits graves qui se sont produits et en appelle à l’apaisement.



Les forces de sécurité sont mobilisées tous les jours de l’année et 24h/24 pour la sécurité et la protection de tous.

Les violences de cette nuit, en particulier dans les communes du Port, de Saint-Denis et de Saint-André, ne sont pas acceptables. Outre les nombreux incendies de poubelles, des faits graves se sont produits : charges sur les forces de l’ordre, jets de projectiles, guet-apens,

dégradations de véhicules,

vol avec effraction et dégradation d’un commerce à Saint-André,

Maison des citoyens du Port incendiée et dégradée,

bus caillassé au Port. Plus de 150 gendarmes et policiers étaient mobilisés cette nuit, ils le seront à nouveau la nuit et le week-end prochains pour assurer la sécurité et le bon ordre public.



Le préfet de La Réunion tient à remercier les policiers et gendarmes mobilisés, ainsi que les pompiers, pour leur engagement et leur résilience et salue leur action proportionnée pour rétablir l’ordre la nuit dernière. Les forces de sécurité sont mobilisées tous les jours de l’année et 24h/24 pour la sécurité et la protection de tous.Les violences de cette nuit, en particulier dans les communes du Port, de Saint-Denis et de Saint-André, ne sont pas acceptables. Outre les nombreux incendies de poubelles, des faits graves se sont produits :Plus de 150 gendarmes et policiers étaient mobilisés cette nuit, ils le seront à nouveau la nuit et le week-end prochains pour assurer la sécurité et le bon ordre public.Le préfet de La Réunion tient à remercier les policiers et gendarmes mobilisés, ainsi que les pompiers, pour leur engagement et leur résilience et salue leur action proportionnée pour rétablir l’ordre la nuit dernière.