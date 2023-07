Violences urbaines : Le mortier d’artifice de catégorie 4 n’est pas utilisé à La Réunion

Les émeutiers utilisent-ils du mortier d’artifice à La Réunion ? Le mot revient souvent dans les médias et les commentaires mais c’est un abus de langage, selon le spécialiste Hassen Bangui. "Si vraiment c’était des mortiers qui étaient utilisés, il y aurait des morts", évoque clairement le gérant de la société Bangui Artifice.



Le mortier d’artifice est un dispositif pyrotechnique de catégorie 4 utilisé par les professionnels des feux d'artifice. Il est ainsi réservé aux professionnels ayant une habilitation. Les mortiers détournés de leur usage lors des violences urbaines et dirigés vers les forces de l'ordre sont quant à eux de catégorie 3.



"Le mot mortier ne veut pas dire grand chose. Ceux qu’utilise tout le monde, ce sont souvent des chandelles ou des batteries d’artifices de calibre 30 millimètres maximum, de catégorie 3, et que l’on trouve dans le commerce pour le jour de l’An. Il n’y a aucun produit de catégorie 4 vendue par notre société", nous explique Hassen Bangui.



Le professionnel raconte que sa société a reçu la semaine dernière trois appels de clients souhaitant acheter des batteries de catégorie 3, ceux-là même qui peuvent exploser dans le ciel la nuit de la Saint-Sylvestre mais Hassen Bangui a tout simplement refusé de vendre.



"De base on ne cautionne absolument pas ça parce que ça décrédibilise totalement le secteur. On a même mis sur notre page des réseaux sociaux qu’on ne vendra rien, surtout en ce moment et en plus avec l’arrêté préfectoral, donc non, je préfère perdre trois ventes plutôt que ça soit utilisé contre les forces de l’ordre et qu’au final ce soit nous qui soyons pénalisés dans l’histoire", avise-t-il. Ces clients qui tentaient d’acheter du catégorie 3 les voulaient pour des anniversaires par exemple. Des prétextes invérifiables et pour lesquels la société Bangui ne préfère pas prendre de risque au cas où ces produits venaient à être utilisés à mauvais escient.



A l’opposé, pour garantir un usage non détourné, la société propose une prestation où c’est elle qui organise les événements comme cela a été le cas hier encore au Colosse pour un mariage.



Pour ce qui est de l’usage de mortier dans les émeutes dans l’Hexagone, là aussi, le spécialiste est catégorique. "Si en métropole, ils se mettaient à utiliser des mortiers de gros calibre, ça ne donnerait pas le rendu que l’on regarde tous sur les images à la télé parce que du vrai mortier, ça arrache la tête, en gros... !"



​La vidéo d'un badaud dimanche soir dans le Chaudron et qui souligne la dangerosité de l'utilisation de batteries de feux d'artifices, même de catégorie 3 :