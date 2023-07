Violences urbaines : La préfecture dresse le bilan de la nuit avec 53 incendies recensés

Le communiqué :



Des faits de violences urbaines ont encore été commis la nuit dernière, en particulier à Saint-Denis, dans le quartier du Chaudron, à Château-Morange et la Trinité. Dans le chef-lieu, les forces de sécurité ont encore été prises pour cibles avec de jets de projectiles, pierres et bouteilles. L’intervention de la police a permis un retour au calme vers 1 heure du matin.



Des feux ont été déclenchés de manière plus ponctuelle et sans confrontation à Saint-André (jusque tôt ce matin), Saint-Louis, Sainte-Marie, Saint-Pierre, La Possession, Le Tampon.



Aucun blessé n’est à déplorer.



Le préfet de La Réunion remercie les policiers, les gendarmes et les sapeurs-pompiers pour leurs interventions et leur mobilisation qui ont permis une fois encore de limiter l’impact des violences.



On décompte au total 53 incendies, principalement de poubelles, containers et encombrants, et de quelques véhicules, et 34 interventions des pompiers. Un feu de poubelle s’est propagé sur la façade d’un restaurant dans le secteur de la technopole à Sainte-Clotilde.



Un dispositif opérationnel, fort de 210 policiers et gendarmes, avait été déployé sur le terrain pour dissuader les auteurs d’agir, intervenir rapidement sur tout fait commis, appuyer l’intervention des sapeurs-pompiers et interpeller les mis en cause.



4 interpellations ont été réalisées.



Pour les nuits à venir, gendarmes, policiers et sapeurs-pompiers resteront mobilisés pour assurer la sécurité et le bon ordre public.