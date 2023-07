A la Une . Violences urbaines : La préfecture confirme une nette diminution

La préfecture de La Réunion a dressé le bilan de la nuit de lundi à mardi et annonce une nette diminution des violences urbaines. Quatre personnes ont été interpellées, tandis que les dégradations restent limitées. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mardi 4 Juillet 2023 à 08:14

Le communiqué:



Quelques faits de violences urbaines ont encore été commis la nuit dernière, en particulier à Saint-Denis, dans le quartier du Moufia, mais dans des proportions moindres que les nuits précédentes. Dans ce secteur, les forces de sécurité ont été prises pour cibles avec des jets de pierres et une dizaine de poubelles ont été incendiées. Quatre interpellations ont été réalisées.



Sur le reste du département, la nuit a été calme. Quelques feux de poubelle ont été déclenchés de manière très ponctuelle et sans confrontation, à Saint-Benoît, Saint-Louis, Sainte-Marie, Saint-Pierre et La Possession, avec huit interventions seulement en zone gendarmerie.



Aucun blessé n'est à déplorer.



Plus de 200 policiers et gendarmes étaient déployés sur le terrain. Le préfet de La Réunion salue leur engagement, ainsi que celui des pompiers, depuis maintenant plusieurs jours. Ils continueront d'être mobilisés encore cette semaine. Il remercie également les communes et les bailleurs pour leurs actions de prévention et d'apaisement.



