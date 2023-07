Actu Ile de La Réunion Violences urbaines : Condamnations et détentions

La procureure de la République à Saint-Denis fait le bilan des audiences de comparution immédiate ce lundi consacrées aux heurts qui ont touché Saint-Denis et Le Port. Par La rédaction - Publié le Mardi 4 Juillet 2023 à 13:44

A la suite des faits commis sur le ressort du tribunal judiciaire de Saint Denis, particulièrement sur les communes du Port et de Saint Denis, la procureure de la République communique sur les suites judiciaires prononcées à l’audience de comparution immédiate du 3 juillet 2023



3 prévenus nés en 2003 et 2004 poursuivis pour

- Participation à un groupement formé en vue de la préparation de violences contre les personnes ou de destructions ou dégradations de biens commis le 30 juin 2023 à Saint Denis

- Transport ou fabrication de substance ou produit incendiaire ou explosif ou d'éléments destinés à composer un engin incendiaire ou explosif en vue de préparer une destruction, dégradation ou atteinte aux personnes commis le 30 juin 2023 à Saint Denis

- Condamnés à 18 mois d'emprisonnement délictuel dont 12 mois assortis d'un sursis probatoire avec obligation de travail et d'accomplir un TIG 140 heures avec maintien en détention



1 prévenu né en 2001 poursuivi pour

- Participation à un groupement formé en vue de la préparation de violences contre les personnes ou de destructions ou dégradations de biens commis le 30 juin 2023 au PORT

- Dégradation du bien d’autrui par un moyen dangereux (maison du citoyen)

- Condamné à 24 mois d'emprisonnement délictuel dont 12 mois assortis d'un sursis probatoire avec obligation de travail, d'accomplir un travail d'intérêt général, d'indemniser la victime Maintien en détention



1 prévenu né en 2001 poursuivi pour

- Violences sur personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité en récidive légale

- Participation à un groupement formé en vue de la préparation de violences contre les personnes ou de destructions ou dégradations de biens commis le 30 juin 2023 à Saint Denis

- Condamné à 10 mois d'emprisonnement délictuel dont 5 mois assortis d'un sursis probatoire obligation de travail d'accomplir un travail d'intérêt général 140 heures, maintien en détention et révocation à hauteur de 3 mois d'un précédent sursis simple sans incarcération immédiate



1 prévenu né en 2002 poursuivi pour

- Participation à un groupement formé en vue de la préparation de violences contre les personnes ou de destructions ou dégradations de biens commis dans la nuit du 30 juin au 01 juillet au PORT

- Condamné à 8 mois d'emprisonnement délictuel dont 5 mois assortis d'un sursis probatoire obligation de travail et d'accomplir un travail d'intérêt général 105 heures avec maintien en détention.