Violences urbaines Chaudron: 11 interpellations et 400 munitions lancées au cours de la nuit

Les forces de l'ordre ont enregistré des violences urbaines dès 20h hier soir, qui ont duré jusqu'aux alentours de 3h du matin, comme nous le confie le commissaire Jérôme Besse.



Les agents du SIAAP sont notamment intervenus lorsque les délinquants ont tenté de s'en prendre aux enseignes commerciales, comme l'agence de voyage Destination Voyage par exemple.



Avec plus d'une cinquantaine d'effectifs, accompagnés de la BAC et d'une équipe de la brigade canine, les policiers ont pu intervenir avant que cela ne dégénère à l'hôtel Tulip Inn.



Ils ont pu intercepter un individu qui a commis un vol par effraction dans le magasin Moto 2000.



Un hélicoptère de la gendarmerie est également venu en renfort.



Dix autres interpellations ont eu lieu au cours de la nuit. Toutes pour ​violences volontaires, troubles à l’ordre public ou encore dégradations volontaires.



Au total, près de 400 munitions, telles que des bombes lacrymogènes, ont été lancées par les forces de l'ordre au cours de la nuit.



Un bilan plus détaillé devrait être connu d'ici demain.