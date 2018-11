Gilets Jaunes Violences urbaines: 139 personnes interpellées et 39 gendarmes blessés au total Après plus d'une semaine de mobilisation et dégradation, le Préfet de La Réunion dresse un nouveau bilan.

Point de situation sur les violences urbaines Au cours de la nuit de vendredi 23 à samedi 24 novembre 2018, 4 personnes ont été interpellées pour des faits mineurs. Depuis le 17 novembre, 139 personnes ont été interpellées.



Un gendarme mobile a légèrement été blessé hier, ce qui porte à 39 blessés les blessés parmi les forces de l’ordre depuis le 17 novembre.



L’arrêté de restriction de circulation des personnes et des véhicules, renouvelé vendredi 23 jusqu’à dimanche 25 novembre 2018, a permis aux forces de l’ordre de consolider un retour au calme progressif. En effet, hier dans l’après-midi au Port, en marge des manifestations pacifiques, un groupe de plusieurs centaines d’individus hostiles, cagoulés, et parfois armés de barre de fer, s’est organisé très rapidement en vu d’en découdre avec les forces de l’ordre. Aussi, la plus grande vigilance est portée sur les rassemblements ce jour et en prévision de la nuit prochaine.

Problématiques d’approvisionnement et logistique générale Des stations services sont réquisitionnées à l’usage unique des services de secours, d’urgence et de sécurité. Ces stations ne peuvent fournir du carburant qu’aux seuls véhicules listés dans l’arrêté préfectoral consultable sur le site internet des services de l’État à La Réunion au lien suivant :

Au regard de la situation, il est conseillé de limiter ses déplacements aux seuls besoins essentiels.

Une reprise échelonnée des établissements scolaires sera examinée en liaison avec le rectorat, en cours de week-end, car il convient de s’assurer que les conditions matérielles d’accueil des élèves seront réunies (transport, restauration, accueil périscolaires).

Quels que soient les évènements à venir, un retour à la normale des activités sur l’île ne pourra se faire que de manière progressive.

