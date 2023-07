A la Une . Violences urbaines : ​Cyrille Melchior appelle à la raison et à l’apaisement

Le président du Département appelle à la raison et à l’apaisement alors que certaines villes ont vu la nuit dernière des casseurs s'en prendre à du mobilier urbain et aux forces de l'ordre. Cinq agents de la Police et militaires de la Gendarmerie ont été légèrement blessés durant leurs interventions. Par LG - Publié le Samedi 1 Juillet 2023 à 17:46

"Comme vous tous, j’ai été touché par le drame qui s’est déroulé dans l’Hexagone et au décès tragique du jeune Nahël.

Laissons la justice faire son travail !



Ici à La Réunion depuis deux soirs, des actes de violences urbaines se déroulent dans des communes. Je condamne fermement ces agissements qui ne régleront nullement la situation dans l’Hexagone.



J’appelle à la raison et à l’apaisement ici sur notre île en demandant à tous de faire confiance dans la justice même si la peine que l’on peut ressentir suite à la perte d’un être cher, d’un ami, d’un camarade est toujours difficile à accepter.

Il ne sert à rien de dégrader et de mettre d’autres vies en péril en cassant ou en brulant !



Je demande aux pères et mères de familles de nous aider à raisonner nos jeunes et à ramener le calme dans nos villes."