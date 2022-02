A la Une . Violences sur sa compagne : Saint-Valentin par les coups, avenir sous les verrous

La Saint-Valentin est, normalement, la fête des amoureux. Certains n'en n'ont cure et immortalisent ce moment en levant lourdement la main sur leurs compagnes. C'était malheureusement le thème de l'audience de comparution immédiate de ce vendredi au tribunal judiciaire de Saint-Denis. Par Regis Labrousse - Publié le Samedi 19 Février 2022 à 06:11

Un jeune homme de 20 ans comparaissait ce vendredi pour des faits de violences, aggravés par un état d'ivresse, le tout en état de récidive.



Wilson B. et sa compagne vivent à Saint-Benoit. Le soir de la Saint-Valentin, une violente dispute éclate en présence de leur petite fille. Ce sont les gendarmes de Bras-Panon qui interviennent à 22h, appelés par un témoin de la scène. Dès leur arrivée, ils constatent la présence d'une marre de sang et un jeune homme sérieusement blessé au sol : Wilson B.



Le prévenu s'est blessé au bras droit en défonçant la porte vitrée alors que sa compagne était partie se réfugier chez une voisine. Tout commence quand le prévenu s'agace parce qu'elle monte chez une voisine et revient avec une bouteille de rhum. Lui, il ne boit que de la bière et fume du zamal car il est déjà suivi pour des faits de violences, il ne peut pas boire de rhum. Il n'est pas content et le fait savoir. Elle ne veut rien entendre et finit par faire tomber la bouteille. Il s'énerve et lui ordonne de ramasser. Elle lui répond de le faire lui-même. Il lui colle alors une gifle, puis deux, puis trois, selon ses dires.



Deux amis sont présents ce soir-là. Un permet à la jeune femme de s'enfuir, le deuxième appelle les gendarmes. Les deux sont unanimes, il l'a battue à coups de poing. Wilson B. sera testé à 2,90 g/l d'alcool dans le sang et sa compagne à 1,66 g/l. "Elle a cassé la bouteille et ne voulait pas la ramasser, alors je lui ai mis une claque. Elle ne voulait toujours pas la ramasser, alors je lui en ai mis une deuxième. Je lui en ai mis une troisième car elle m'a fait courir", explique t-il à la barre. Et d'insister, en guise d'excuses : "Je l'ai frappée, j'ai tort, mais je ne l'ai pas frappée pour rien".



Wilson B. a 6 mentions à son casier pour des faits de vol et de violences. Il est sorti de prison en novembre 2021 pour des violences sur sa compagne. La procureure de la République requiert 18 mois de prison dont 6 mois de sursis probatoire et demande un mandat de dépôt pour la partie ferme. La défense, pas aidée par le comportement de son client à la barre, plaide la clémence du tribunal. La présidente, qui le reconnait coupable, le condamne à 2 ans de prison dont 6 avec sursis probatoire, et décerne un mandat de dépôt à son encontre.



