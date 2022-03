A la Une .. Violences sur sa compagne : Deux gardes à vue en 24h puis la prison

Un homme 38 ans, originaire de Charlerois en Belgique, comparaissait ce lundi pour des faits de violences, menaces de mort sur conjoint et dégradation de biens. Le visage tuméfié, la victime a tenu à prendre part à l'audience. Par Regis Labrousse - Publié le Mardi 1 Mars 2022 à 15:40

Un couple se dispute le 24 février à Trois Bassins et nécessite l'intervention des gendarmes. C'est une histoire de textos reçu par monsieur qui a mis le feu aux poudres. Les gendarmes placent l'homme en garde à vue mais le parquet avait pensé à les y placer tous les deux pour violences réciproques.



L'individu sortira de garde à vue avec une convocation devant le tribunal. Pour célébrer sa sortie et leur réconciliation, sa compagne lui propose de passer la nuit suivante dans un hôtel de Saint-Gilles. Lors de la soirée, une dispute éclate car le petit penchant de monsieur pour l'alcool est incompatible avec le traitement qu'il suit. Il s'énerve et finit par l'insulter et la frapper violemment. Excédés par les bruit des cris, les clients de l'hôtel et la gérante appellent la gendarmerie.



"On a entendu au moins 50 fois s****e, et je vais te tuer", rapporte un client. Le prévenu essaie de partir de l'hôtel en voiture, mais n'y parvient pas. Au passage, il dégrade un lampadaire et le portail. Il casse également du mobilier et de la vaisselle dans la chambre. Retour en garde à vue, suivie d'un placement en détention provisoire.



À la barre, il reconnait une partie des faits mais réfute les plus graves. "Les faits sont exagérés madame. "S****e" je reconnais, mais il n'y a pas eu de menaces de mort ni de coup", lance le prévenu au tribunal. "Il n'y a pas de prise de conscience, il sort de garde à vue, et recommence le lendemain", fustige le parquet. La procureure requiert la peine de 2 ans de prison dont 1 an de sursis probatoire renforcé et ajoute : "La légitime défense ne tient pas, il n'a aucune trace de coup".



"Il est des jours où mon métier n'est pas forcement facile", répond la défense. "Il est perdu dans son addiction c'est vrai, mais la prison ne solutionne pas le problème. Il a peur d'être à la rue, il a des problèmes psy, c'est une évidence. Il doit être aidé", plaide la robe noire.



Après délibération, le tribunal condamne le prévenu à la peine de 12 mois de prison dont 6 mois assortis d'un sursis probatoire et prononce la révocation de 3 mois d'un sursis précédent. Il est maintenu en détention pour purger sa peine.



Regis Labrousse Faits-diversier Passionné par tout ce qui vole, j'ai eu la chance de pouvoir effectuer une longue... En savoir plus sur cet auteur

