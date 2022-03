A la Une .. Violences sur conjointe : coup de tête, gifles et 1 an ferme

Comme une triste habitude, l'audience de comparution immédiate avait à juger des faits de violences conjugales ce vendredi. Le cocktail est trop souvent le même : alcool, jalousie, intolérance à la frustration et pour finir des violences sur sa compagne. Par Regis Labrousse - Publié le Vendredi 4 Mars 2022 à 18:13

Joé M., 24 ans, devait répondre des faits de violences en récidive sur conjoint devant ses enfants. Dans la nuit du 25 au 26 février, suite à une dispute sur fond de jalousie, il s'énerve tellement après qu'elle l'a insulté qu'il finit par asséner un coup de tête à sa compagne.



Lors d'une deuxième scène de violences, ce sont des claques qu'il lui inflige. Il sera contrôlé le lendemain avec un taux de 1,6 g/l d'alcool dans le sang lors de son interpellation. Pour couronner le tout, il est sous le coup d'une interdiction de contact avec la victime. Elle se verra délivrer une ITT de 9 jours.



La procureure, qui s'interroge sur la nécessité ou non de l'envoyer cette fois en prison alors qu'il a bravé une interdiction de contact avec sa conjointe qu'il a déjà agressée, requiert 18 mois de prison dont 12 avec sursis probatoire. Elle demande la révocation de 6 mois de sursis et le maintien en détention.



La défense invoque le CDI de son client pour obtenir une détention sous bracelet électronique afin de lui éviter la geôle. Après déliberation, le tribunal suit intégralement les réquisitions du parquet. Joé M. dormira ce soir en prison et pour 1 an.



Regis Labrousse Faits-diversier Passionné par tout ce qui vole, j'ai eu la chance de pouvoir effectuer une longue... En savoir plus sur cet auteur