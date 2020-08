A la Une . Violences sexuelles sur mineurs : Une commission indépendante à l’automne

Le secrétaire d’État chargé de l’Enfance et des Familles annonce la création à l’automne d’une "commission indépendante sur les violences sexuelles faites aux enfants". Une instance dotée d’un budget propre composée de magistrats, de médecins, de psychologues et de sociologues. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Dimanche 2 Août 2020 à 14:36 | Lu 566 fois

L’État s’active sur le dossier des violences sexuelles sur mineurs. Dans une interview accordée au Journal du Dimanche, Adrien Taquet, le secrétaire d’État chargé de l’Enfance et des Familles, annonce la création d’une commission indépendante dans le cadre des états généraux de la protection de l’enfance, qui doivent donner lieu à des mesures avant le 20 novembre. Celle-ci sera composée de magistrats, de médecins, de psychologues et de sociologues et sera dotée d’un budget propre.



"Cette nouvelle instance indépendante sera centrée pour l’essentiel sur le cercle familial, qui concentre 80 % des violences, et doit d’abord nous permettre de mieux connaître le phénomène", précise le secrétaire d’État qui indique s’inspirer la commission Sauvé sur la pédocriminalité dans l’Église.



"Il faut que nous affirmions clairement, en tant que société, que l’impunité des relations sexuelles avec les mineurs, c’est fini. C’est trop facile de dire que Matzneff, c’est l’histoire d’une époque, d’un milieu ou d’un quartier de Paris, d’un homme. La vraie question qui doit nous interroger, c’est pourquoi cela a mis trente ans à sortir alors que beaucoup savaient", a indiqué Adrien Taquet dans les colonnes du JDD.



Le secrétaire d’État déclare qu’un projet de loi doit être présenté l’année prochaine afin d’avoir "un organe de pilotage unifié, comprenant l’État, les départements qui sont chargés de l’Aide sociale à l’enfance depuis trente ans, et des associations". L’objectif sera d’équilibrer la prise en charge des enfants en danger sur tout le territoire.



