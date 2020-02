A la Une .. Violences sexuelles dans le sport: Un moniteur d'équitation mis en cause à La Réunion et en Haute-Garonne

Un entraineur d’équitation, mis en examen le 11 décembre dernier pour viols et agressions sexuelles sur mineurs, s’est donné la mort deux jours plus tard dans des écuries du Tarn. L’homme de 47 ans a également officié à La Réunion il y a une quinzaine d’années , a révélé France 3.



Une des victimes a accepté de témoigner. Alors qu’elle avait 14 ans, après des mois de remarques insistantes et déplacées sur son physique, elle a cédé. Les faits ont duré 8 ans entre La Réunion et la région toulousaine. Le moniteur d’équitation réputé dans le milieu a usé de son autorité et de l’omerta.



Se sentant "monstrueuse et coupable", niant durant longtemps les actes de pédophilie, la jeune femme a fini par porter plainte elle aussi. Dans son témoignage, la victime réunionnaise indique qu’un maréchal-ferrant l’aurait dissuadé de parler.



A l’annonce du décès du moniteur, une minute de silence a été observée par des clubs de la région toulousaine. L'homme s'est suicidé. Il n'y aura pas de procès.



Nicolas Payet







