Violences sexuelles commises sur les enfants : "Ensemble, sortons du silence"

À l’occasion de la sortie de son livre autobiographique « Ose et ça ira » Saïrati ASSIMAKOU entame ce vendredi 4 novembre et jusqu’au mardi 15 novembre une tournée de sensibilisation pour mettre fin à cette silenciation massive qui sévit sur notre île au sujet de l’inceste et des agressions sexuelles dont sont victimes les enfants.



Les dates programmées :



St-Denis:



Le 4 novembre 17h – 19h à la médiathèque François MITTERRAND - 1 Rue de l'Europe.

Le 9 novembre de 15h à 17h à France Loisirs - 57 Rue Pasteur.



Le 10 novembre 11h Vernissage de l'Exposition MGEN et partenaires « Violences et Harcèlements en milieu scolaire et familial » - Château Morange.



 Le 12 novembre : dédicace à la Librairie Gérard, de 10h à 12h



 Le 15 novembre 18h Conférence au salon d’honneur de la Mairie de St Denis.



St Leu:

 Le 5 novembre au salon du livre Réyoné - Kab'Art du Leclerc Portail.