A la Une . Violences sexuelles au sein de l’Église : 11 évêques ou ancien évêques mis en cause

Le Président de la Conférence des évêques de France a indiqué que onze évêques ou anciens évêques étaient mis en cause devant la justice civile ou la justice de l'Église. Par L.C - Publié le Mardi 8 Novembre 2022 à 14:49

Le Président de la Conférence des évêques de France, Éric de Moulins-Beaufort, a annoncé lors d'un point presse à Lourdes que onze évêques ou anciens évêques étaient mis en cause devant la justice civile ou la justice de l'Église



Monseigneur Michel Santier, ancien évêque de Créteil, et Monseigneur Jean-Pierre Ricard figurent sur la liste des mis en cause.



Le Président a tenu à souligner la diversité des situations, les faits commis et reprochés, et pointé du doigt le fait que l’Eglise doit veiller à ce que hommes n’usent pas de leur statut ecclésial pour nuire aux personnes fragiles o vulnérables. "Si l’Église est faite de pêcheurs, elle doit veiller à ce que ces pêcheurs n’usent pas de leur statut ecclésial pour faire du mal et atteindre particulièrement des personnes fragiles ou rendues vulnérables", a exprimé Éric de Moulins-Beaufort. "Elle doit accompagner les éventuels coupables avec miséricorde mais aussi avec justice".



120 membres sont réunis à huis clos depuis jeudi à Lourdes pour travailler sur des propositions concrètes afin d’améliorer la transparence dans les mesures prises à l’encontre de clercs.



Les nouvelles divulgations sur l’ancien évêque de Créteil Michel Santier ont généré de la colère parmi les victimes et chez des fidèles. Ils dénoncent le silence des évêques autour de cette sanction. "L'Église de France est une nouvelle fois bouleversée par le drame des abus de la part de ses pasteurs", a écrit le pape tout en invitant "les évêques à ne pas se décourager mais à persévérer dans les efforts".