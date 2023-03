A la Une . Violences policières, arrestations arbitraires : "La situation pourrait dégénérer"

Défenseure des droits, Syndicat de la magistrature, Ligue des droits de l'Homme, les inquiétudes sont nombreuses suites aux très nombreuses interpellations pendant les manifestations spontanée de ces derniers jours. Par Nicolas Payet - Publié le Mercredi 22 Mars 2023 à 11:36

Alors que le mouvement contre la réforme des retraites continue à se durcir dans la rue après le recours au 49.3 par le gouvernement Borne, le président de la Ligue des droits de l'Homme dénonce "une situation alarmante pour la démocratie". Plusieurs manifestants ont dénoncé des violences policières et des arrestations arbitraires au cours des manifestations qui "ne peuvent que faire dégénérer la situation" selon Patrick Baudoin qui n'hésite pas à faire un parallèle avec la crise des Gilets jaunes.



Ce lundi, à la suite du rejet des motions de censure, des manifestations spontanées, émaillées de tension, dans plusieurs grandes villes, ont conduit à l'interpellation de 234 personnes à Paris selon nos confrères de Franceinfo de source policière. Jeudi de la semaine précédente et selon le Parquet de Paris, ce sont 292 personnes qui avaient été placées en garde à vue après un rassemblement spontané place de la Concorde, à la suite du recours au 49.3.

Un tiers de ces procédures ont finalement été classées sans suite. Neuf personnes ont écopé d'un rappel à la loi. Même scénario le vendredi et le samedi. La plupart des interpellations auraient eu lieu pour violences et dégradations de biens en réunion indique Grégory Joron, secrétaire général du syndicat SGP Police Force Ouvrière et notamment de "black blocs", parfois venus d'Allemagne ou d'Espagne.



Par ailleurs, la Défenseure des droits a dénoncé des interpellations abusives, préventives, c'est-à-dire de manifestants qu'on va essayer d'empêcher d'accéder au lieu d'un rassemblement. D'autres ont été arrêtés principalement "dans les nasses". Cette technique vise à encercler les manifestants en cas de troubles à l'ordre public, une pratique jugée illégale en juin 2021 par le Conseil d'État.



Selon le Syndicat des avocats de France (SAF), les nombreux placements en garde à vue ont été utilisés pour prendre l'identité, les empreintes et des photos, "une manière de dissuader les manifestants de revenir", ce qui expliquerait l'écart important entre le nombre d'interpellés et de ceux qui sont l'objet de poursuites judiciaires.



De son côté, le Syndicat de la magistrature (SM) s'inquiète "d'un air de déjà-vu avec le mouvement des Gilets jaunes" : "interdire des manifestations et réprimer des rassemblements spontanés, cela fait beaucoup penser à l'escalade de la violence en 2018 et 2019", commentent ses représentants.