A la Une . Violences policières à Maurice : Une victime aurait été sodomisée avec une matraque

Le scandale des violences policières a éclaté il y a un peu plus d'une semaine à Maurice. Les témoignages se sont multipliés et de nombreuses vidéos ont été diffusées sur les réseaux sociaux. Un groupe d'avocats monte au créneau pour défendre les victimes qui commencent à porter plainte. Par Zinfos974 - Publié le Lundi 6 Juin 2022 à 17:46





La victime aurait été arrêtée en février 2020 par une compagnie policière de Terre-Rouge dans le cadre d'une affaire de vol avec violence. L'homme avait déjà dénoncé les violences subies et sa première plainte n'avait pas abouti. Il espère que les choses changeront suite au Un homme victime de violences policières à l'île Maurice s'est rendu aux Casernes centrales pour porter plainte. Son avocat a expliqué qu'il avait été sodomisé avec une matraque, rapporte L'Express de Maurice La victime aurait été arrêtée en février 2020 par une compagnie policière de Terre-Rouge dans le cadre d'une affaire de vol avec violence. L'homme avait déjà dénoncé les violences subies et sa première plainte n'avait pas abouti. Il espère que les choses changeront suite au scandale porté aux yeux de l'opinion publique