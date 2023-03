A la Une . Violences intrafamiliales : Lancement du Pack Nouveau Départ à La Réunion

La ministre déléguée chargée de l'Egalité entre les femmes et les hommes, Isabelle Lonvis-Rome, est actuellement à La Réunion, notamment pour annoncer le déploiement du Pack Nouveau Départ. Notre île est le deuxième territoire pilote où ce dispositif d'aide aux personnes victimes de violences conjugales est déployé. Par Samuel Irlepenne - Publié le Vendredi 31 Mars 2023 à 17:30



Isabelle Lonvis-Rome est à La Réunion pour deux jours. La ministre déléguée auprès de la Première ministre, chargée de l'Egalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l'Egalité des chances, vient notamment présenter le Pack Nouveau Départ à La Réunion.



"La Réunion est le deuxième territoire expérimental pour ce dispositif", a-t-elle précisé avant de revenir en détail sur l'outil : "Ce pack permet d'accompagner des femmes lorsqu'elles sentent qu'elles peuvent être en danger chez elles et même avant qu'elles portent plainte."



Isabelle Lonvis-Rome décrit le système d'alerte du dispositif : "L'idée est qu'elles puissent dire cela à un certain nombre d'acteurs, la liste n'est pas limitée pour que sa parole ait le plus de chances possibles d'être entendue. Cela peut être une association, un médecin, le maire d'une petite commune, un juge, un policier ou un gendarme."



Et c'est alors que la victime pourra être aidée : "La personne va contacter un interlocuteur unique à la CAF qui va déclencher pour cette victime les aides dont elle peut avoir besoin, comme une allocation, un accompagnement psychologique, une aide pour faire garder son enfant ou un hébergement d'urgence", précise la ministre chargée à l'Egalité entre les femmes et les hommes.



Le président du Département détaille le rôle de la collectivité dans ce dispositif : "Nous disposons d'un réseau de travailleurs sociaux, des infirmiers, des médecins qui sont à l'écoute des familles surtout auprès de celle qui sont victimes de violences."



"Ce pack est une réponse d'urgence, c'est de mettre les victimes à l'abri, les écouter, ouvrir des espaces de dialogue", ajoute Cyrille Melchior.



Le locataire du Palais de la Source a par ailleurs précisé que les futurs programmations des Pactes de solidarité (PST) de Département comporteront un volet dédié aux VIF, à l’image de la transition écologique de la V2 du dispositif. "Pour nous, c’est une des priorités majeures de la mandature. Nous allons mettre en place au Département un nouveau service dédié aux VIF. Ce service participera à la mise en place de dispositifs d’aide en faveur des communes qui s’engagent fortement dans la lutte contre ces VIF", ajoute-t-il.



Pour la maire de St-Denis, malgré une meilleure prise en compte des VIF ces dernières années aussi bien par l’Etat que les autorités compétentes, il reste encore beaucoup à faire notamment sur l’hébergement d’urgence des victimes : "Nous recevons les gens, les dames disent leur souffrance. Et nous nous avons un numéro transmis mais lorsque nous appelons nous n’avons pas de réponse."



L’autre élément d’importance pour Ericka Bareigts est celle de l’accompagnement psycho-traumatique des victimes et des enfants. "Les délais sont trop longs ", regrette l’édile dionysienne qui demande à l’État plus de moyens.







Samuel Irlepenne Travaille depuis 2012 à Zinfos974 où je couvre les rubriques politique et société. Lecteur... En savoir plus sur cet auteur