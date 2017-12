Violences faites aux femmes: Robert Ménard choque avec une campagne jugée "ignoble"

Pour réclamer l'arrivée du TGV dans sa Ville, le maire de Béziers, Robert Ménard, a lancé une campagne d'affichage dont il s'est vanté sur les réseaux sociaux.



Parmi les images, une en particulier à suscité vif émoi. Il s'agit de celle mettant en scène une jeune femme ligotée sur des rails, un train à vapeur s'approchant d'elle, avec l'inscription suivante : "Avec le TGV, elle aurait moins souffert !"



Une affiche qui fait référence selon Laurence Rossignol a un récent faits-divers. "Elle s'appelait Emilie, elle avait 34 ans et 4 enfants. En juin 2017, son mari l'a assassinée en l'attachant sur les rails du TGV. L'ignoble Robert Ménard la tue une 2ème fois", réagit l'ancienne ministre de la Famille et des Droits des Femmes sur Twitter, demandant le retrait immédiat de l'affiche et des poursuites.



Marlène Shiappa s'est elle aussi scandalisée, évoquant une campagne "une fois de plus odieuse, de surcroît venant d'un élu de la République". La secrétaire d'Etat à l'Egalité entre les femmes et les hommes indique avoir saisi le Préfet "afin que tous les recours possibles soient étudiés et activés".