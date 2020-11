Violences faites aux femmes: Des victimes échangent avec le préfet

Dans le cadre de la journée internationale pour l’élimination des violences faites aux femmes, Jacques Billant, préfet de La Réunion, a rencontré ce mercredi 25 novembre des femmes victimes de violence.



Cet échange a été l’occasion de faire le point sur la politique de prévention, les mesures mises en œuvre pour faciliter le relogement des femmes et le dispositif d’accompagnement des auteurs de violence pour éviter la récidive.



A l’issue de l’échange avec les femmes, une série de témoignages « Les violences conjugales, on peut dire stop ! » a été projetée. Une séquence appuyée par la présence de femmes victimes : Patricia, Sandra, Jacky et Marie-Annick, qui ont décidé de faire valoir leur droit à la réparation.