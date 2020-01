Violences et jets de pierres : Le quotidien des gendarmes de Mayotte

Les statistiques de la sécurité à Mayotte ne sont pas bonnes, et cela inquiète sérieusement le commandement de la gendarmerie. Caillassages de gendarmes : +338%. Blessés avec des projectiles : +750%. Véhicules dégradés : +786%. Un climat de violence règne dans le dernier né des départements français ou chaque jour, des bandes de jeunes veulent en découdre avec les forces de l'ordre rapporte Le Journal du Dimanche.



Le préfet de Mayotte, François Colombet, appelle à la "mobilisation générale" et tente de responsabiliser les parents. Il estime que "des enfants de 10 ans n'avaient rien à faire avec des parpaings dans les mains". Koungou, la deuxième ville de l'île, a été en fin d'année, un lieu de concentration des violences. En effet, un moteur de machine à laver et des branches de bananiers, il n'en faut pas plus pour bloquer l'axe principal de l'île et positionner des barrages. Face à une telle situation, les gendarmes ont dû utiliser des véhicules blindés pour forcer les barrages, éviter les pièges et les projectiles.



Le General Philippe Leclerc, commandant la gendarmerie de Mayotte, dirige et dispose de 500 gendarmes pour assurer la mission des forces de l'ordre. Il confie que son adjoint a été défiguré dans une embuscade et qu'un jeune gendarme, il y a peu de temps, a subi de multiples fractures au visage, ajoute Le Journal du Dimanche. Il apparaît cependant, que ce ne sont pas des délinquants notoires qui sont à l'origine de ces heurts, mais plutôt des jeunes déscolarisés ou au chômage, cherchant à s'en prendre à ce qui représente l'autorité. Les forces de l'ordre ne sont pas les seules visées par les caillassages, les bus scolaires le sont également et font l'objet d'escortes.



La réponse judiciaire à cette violence, avec des infrastructures adaptées à la jeunesse des auteurs, semble se faire attendre. En effet, le seul centre éducatif renforcé de Mayotte vient de voir le jour en juillet dernier, et ne comporte qu'une dizaine de places.