A la Une . Violences et extorsion sur son frère: 12 ans requis à l'encontre de Vanessa Lemerle et d’Omar M’Barki

Douze années de réclusion criminelle viennent d'être requises à l'encontre de Vanessa Lemerle et de son compagnon et homme de main Omar M’Barki. Le verdict est attendu dans l'après-midi. Par Isabelle Serre - Publié le Jeudi 28 Octobre 2021 à 09:27





Ce jeudi matin, à la reprise de l'audience, l’avocate générale reprend les termes de la directrice d’enquête qui avait évoqué "des traces partout dans la maison" à son arrivée sur les lieux au petit matin de ce 10 avril 2018 et les compare aux déclarations d’Omar M’Barki qui a indiqué à la barre que Nicolas Lemerle "en a fait des tonnes".



Charlène Delmoitie s’attarde sur le fait que le compagnon n’a pas reconnu les faits d’extorsion, ce avec quoi elle n’est pas d’accord. "S’il n’avait pas pris les cartes et les codes bancaires, on ne serait pas ici aujourd’hui". Elle rappelle ensuite la définition de la complicité au sens du Code pénal. "Le complice donne des indications précises et donne un ordre et détient une autorité morale sur l’autre", soulève la représentante de la société. Elle questionne : "A-t-on une preuve tangible de la complicité de madame Lemerle ?".



La réponse est "oui" d’après les déclarations de M’Barki au juge d’instruction : "Elle m’a demandé de le ramener à la maison ou d’aller lui couper un doigt et de lui en ramener la preuve. Elle m’a dit tu veux combien ? 500, 1000, un restaurant, un mariage. Ça a duré plusieurs heures ce chantage".



Le parquet général soulève ensuite les contradictions de Vanessa Lemerle qui a déclaré qu’elle ne savait rien alors qu’hier elle a reconnu sa responsabilité. "Pourquoi M’Barki s’est arrêté en plein milieu des faits pour aller montrer à Vanessa les photos de son frère ensanglanté ? C’est parce qu’elle avait tout commandité", martèle la parquetière. "Et il suffit de les écouter pour voir l’ascendant de la femme sur son compagnon". Pour Charlène Delmoitie, "il fallait faire mal à Nicolas Lemerle, l’atteindre dans sa chair, lui prendre ce à quoi il tient".



Enfin, le ministère public revient sur les caméras de surveillance de la maison de l’accusée à Trou d’eau, éteintes la nuit des faits "pour dissimuler les allers-retours du couple". Leur culpabilité respective ne faisant aucun doute, l’avocate générale a donc requis 12 années de réclusion criminelle.



25 octobre :

26 octobre :

27 octobre :





Quatrième et dernier jour de procès d'assises dans l'improbable affaire de violences et extorsion de fonds dans une même famille, en l'occurence d'une soeur vis-à-vis de son son frère. Le tout avec les services d'un homme de main qui se trouve être le compagnon de Vanessa Lemerle.Ce jeudi matin, à la reprise de l'audience, l’avocate générale reprend les termes de la directrice d’enquête qui avait évoqué "des traces partout dans la maison" à son arrivée sur les lieux au petit matin de ce 10 avril 2018 et les compare aux déclarations d’Omar M’Barki qui a indiqué à la barre que Nicolas Lemerle "en a fait des tonnes".Charlène Delmoitie s’attarde sur le fait que le compagnon n’a pas reconnu les faits d’extorsion, ce avec quoi elle n’est pas d’accord. "S’il n’avait pas pris les cartes et les codes bancaires, on ne serait pas ici aujourd’hui". Elle rappelle ensuite la définition de la complicité au sens du Code pénal. "Le complice donne des indications précises et donne un ordre et détient une autorité morale sur l’autre", soulève la représentante de la société. Elle questionne : "A-t-on une preuve tangible de la complicité de madame Lemerle ?".La réponse est "oui" d’après les déclarations de M’Barki au juge d’instruction : "Elle m’a demandé de le ramener à la maison ou d’aller lui couper un doigt et de lui en ramener la preuve. Elle m’a dit tu veux combien ? 500, 1000, un restaurant, un mariage. Ça a duré plusieurs heures ce chantage".Le parquet général soulève ensuite les contradictions de Vanessa Lemerle qui a déclaré qu’elle ne savait rien alors qu’hier elle a reconnu sa responsabilité. "Pourquoi M’Barki s’est arrêté en plein milieu des faits pour aller montrer à Vanessa les photos de son frère ensanglanté ? C’est parce qu’elle avait tout commandité", martèle la parquetière. "Et il suffit de les écouter pour voir l’ascendant de la femme sur son compagnon". Pour Charlène Delmoitie, "il fallait faire mal à Nicolas Lemerle, l’atteindre dans sa chair, lui prendre ce à quoi il tient".Enfin, le ministère public revient sur les caméras de surveillance de la maison de l’accusée à Trou d’eau, éteintes la nuit des faits "pour dissimuler les allers-retours du couple". Leur culpabilité respective ne faisant aucun doute, l’avocate générale a donc requis 12 années de réclusion criminelle.25 octobre : Vanessa Lemerle et son compagnon devant les assises: Une avalanche de mensonges et de contre-vérités 26 octobre : Assises : "Elle ne m'a pas donné d'ordre, mais elle m'a peut-être fortement incité" 27 octobre : Procès d'assises: Au jeu du poker menteur, Vanessa Lemerle risque gros