Violences et dégradations : "Vous savez qui je suis ? Je suis Jésus-Christ"

Certains prévenus osent tout. Certains vont même jusqu'à se réclamer d'être Jésus-Christ. C'est ce qu'a fait Emilien M. ce mercredi à la barre du tribunal correctionnel de Saint-Denis. Pas sûr que son attitude lui ait porté chance. Par IS - Publié le Mercredi 6 Octobre 2021 à 16:10

Soudain, Emilien s'est écarté de la barre du tribunal correctionnel de Saint-Denis ce mercredi après-midi. Ouvrant ses deux longs bras vers le ciel, il a déclaré à l'attention des magistrates chargées de le juger pour des violences et des dégradations volontaires : "Vous savez qui je suis ? Je suis Jésus-Christ". Quelques minutes avant, le prévenu de 31 ans au physique imposant avait baissé son masque et s'était retourné pour parcourir la salle du regard. Apercevant le vigile du GHER qu'il avait agressé en 2018, il s'était mis à copieusement l'insulter et le menacer.



La présidente, à bout de patience, a renvoyé Emilien faire un tour dans la geôle du Palais de justice de Champ-Fleuri pour y attendre la fin de son procès en comparution immédiate. "Vous les zorey, vous avez de grands yeux et de grandes oreilles pour mieux nous juger", a lancé le trentenaire avant de quitter le prétoire. La juge a préféré faire comme si elle n'entendait pas.



L'audience avait d'ailleurs bien failli être renvoyée pour permettre à un expert psychiatre de l'examiner, mais les délais de jugement impartis ne l'ont pas permis.



En 2018, un vigile avait barré la route du Bénédictin pour l'empêcher d'entrer au GHER. Il faut préciser que parfois, l'homme souffre "d'altération de ses facultés mentales", comme l'a plaidé son avocate. "Il allait violer ma fille qui a déjà été violée par mon père" s'est écrié Emilien pour se justifier d'avoir lancé des galets. Ce dernier avait commis d'autres délits et avait été incarcéré jusqu'au 23 août 2021.



Cinq jours après sa sortie de prison, il avait brûlé des documents qui se trouvaient dans la boîte à gants d'une voiture garée en bas de chez lui. "Je voulais me venger de mes parents et de mes proches, alors j'ai mis le feu rien à foutre", a expliqué Emilien. Selon ses dires, les parents ne pouvant plus le supporter lui avaient interdit leur domicile et l'avaient obligé à dormir dans un véhicule en bas de la résidence. Pour se venger, le fils SDF avait mis le feu sans réfléchir aux conséquences.



"Il y a une dangerosité et un risque de récidive", a fait remarquer a procureure de la République, proposant au tribunal de prononcer la peine de 18 mois d'emprisonnement. Celui-ci n'est pas allé jusque-là et a condamné Emilien à retourner derrière les barreaux pour un an.