Violences et dégradation : Le rappeur Kaaris et son ex seront jugés

L'artiste comparaîtra l'année prochaine au tribunal d'Evry Courcouronnes. Il est accusé de violences sur son ex-compagne. Cette dernière sera jugée le même jour pour d'autres faits. Par Baradi Siva - Publié le Jeudi 10 Novembre 2022 à 16:48

Le rappeur Kaaris sera jugé en novembre 2023 et devra faire face à une accusation de violences sur son ex-compagne. La plaignante sera elle aussi devant les juges mais pour des faits de violation de domicile et dégradation de biens.



L’avocat du rappeur, Me Yassine Maharsi, soutient : "La décision du parquet d’Evry-Courcouronnes relève d’un manque de courage" , avant de poursuivre, "tous les éléments du dossier démontrent son innocence. Mais on a préféré le renvoyer avec son accusatrice devant le tribunal pour ne pas prendre la seule décision qui s’impose : le non-lieu. Il est par ailleurs étonnant de choisir la date d’audience en novembre 2023, loin dans le temps".





L’ex-compagne de Kaaris est accusée d’avoir cassé le rétroviseur d’une Fiat 500 et d’être entrée dans le domicile du rappeur sans autorisation. Une plainte avait été déposée.



Après cet incident, le rappeur âgé de 42 ans serait sorti de la maison et aurait violemment agressé Linda P. Dans sa version des faits, son ex-compagne raconte que Kaaris l’aurait immédiatement bousculée et forcée à se rendre dans le garage puis aurait fermé la porte derrière. Dans ce huis clos, la star aurait alors frappé son ex à coups de pied et de poing puis l’aurait mise au sol par une balayette. Elle accuse également la nouvelle compagne de son ex de "non-assistance à personne en danger".



L’agression dénoncée remonte au 19 janvier 2021, mais "craignant pour sa sécurité", la plainte n’avait été déposée que cet été par la plaignante car elle était convaincue que son ex "tenterait de la faire taire".



