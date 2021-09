A la Une . Violences et dégâts au Chaudron : Les deux hommes condamnés à 6 mois ferme

L'individu qui est entré dans une rage folle samedi soir dernier rue Jean Bertho dans le quartier du Chaudron devait s'expliquer ce mercredi après-midi devant les juges. Pour autant, il ne comparaissait pas seul. L'auteur de l'incendie volontaire avait également à rendre des comptes devant la justice. Par RL - Publié le Jeudi 9 Septembre 2021 à 09:00

Samedi en fin de journée, le quartier du Chaudron est la scène d'un remue-ménage sans pareil. Un couple se dispute et hausse la voix en présence de la belle-mère et des enfants. Un voisin, qui était au bar d'en face, en prend conscience et décide d'intervenir. La médiation ne permet pas de calmer le compagnon énervé. Au contraire, l'excité se retourne contre le voisin et l'agresse avec un sabre.



Furieux, et blessé par plusieurs coups de sabres, il met le feu aux deux véhicules garés à proximité de la maison. La situation s'embrase. L'agresseur se réfugie alors chez lui en menaçant de tout faire sauter à l'aide d'une bouteille de gaz. Faits pour lesquels il sera finalement relaxé. Appelés, ce sont les policiers qui ont mis un terme à une série de méfaits dans le quartier.



Les pompiers, qui sont également intervenus pour l'incendie des deux véhicules, ont été dans l'obligation d'évacuer les enfants de l'agresseur par le toit de la maison en raison des épaisses fumées. Fort heureusement, personne n'a été blessé.



Les deux individus, qui étaient à la fois victimes et agresseurs, ont été conjointement condamné à 6 mois de prison ferme.