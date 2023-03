National Violences envers les mineurs en Outre-mer : Face à la situation alarmante, un rapport préconise des mesures

Un rapport met en lumière les violences envers les mineurs dans les territoires d'Outre-mer et préconise des mesures pour y remédier. Selon l'enquête Violences et rapports de genre (Virage), menée en 2018 en Martinique, en Guadeloupe et à La Réunion, un nombre considérable de jeunes ont déclaré avoir été victimes de violence dans leur famille ou leur entourage proche avant l'âge de 18 ans. Par JC Robert - Publié le Jeudi 30 Mars 2023 à 15:52

Les chiffres des violences en Outre-mer sont alarmants. Selon l'enquête Violences et rapports de genre (Virage) menée en 2018 à La Réunion, en Martinique, en Guadeloupe, une femme sur quatre et un homme sur cinq ont déclaré avoir subi avant 18 ans au moins un fait de violence dans la famille et l'entourage proche - soit 26% de femmes de l'échantillon réunionnais et martiniquais et 27,5% en Guadeloupe, contre 17,5% dans l'Hexagone.



Le rapport souligne la nécessité d'une plus grande coordination et de moyens humains et financiers accrus en matière de gouvernance pour lutter contre ces violences. Il recommande également une amélioration de la prise en charge des victimes, tant sur le plan judiciaire que sanitaire. Enfin, les rapporteurs considèrent qu'il est indispensable de mener une nouvelle enquête Virage dans les Antilles et à La Réunion, mais également en Guyane et à Mayotte, afin de mettre à jour les données actuelles, indispensables pour élaborer des politiques publiques.

Solutions : campagnes de sensibilisation, renforcement des structures d'accueil pour les victimes et en amélioration de la formation des professionnels



Ces données sont essentielles pour comprendre la situation actuelle et mettre en place des mesures efficaces pour lutter contre les violences envers les mineurs. Les rapporteurs ont donc appelé les autorités à agir rapidement pour répondre à ces problématiques, notamment en mettant en place des campagnes de sensibilisation, en renforçant les structures d'accueil pour les victimes et en améliorant la formation des professionnels qui interviennent auprès de ces dernières.



En outre, le rapport met en évidence le manque de moyens humains et financiers pour lutter efficacement contre les violences envers les mineurs. Il est donc primordial de renforcer les dispositifs en place pour protéger les enfants et les adolescents, et de donner aux professionnels les moyens nécessaires pour intervenir efficacement et prévenir ces violences.



En somme, la lutte contre les violences envers les mineurs dans les territoires d'Outre-mer doit être une priorité pour les autorités, qui doivent s'engager dans la mise en place de mesures concrètes pour protéger les plus vulnérables de la société.