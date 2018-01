Violences en réunion au Carré Ktdral : Du sursis et de la prison ferme pour cinq prévenus

Six hommes étaient hier amenés à s’expliquer au tribunal correctionnel de St-Denis pour avoir roué de coups trois hommes dans la nuit du 24 au 25 janvier au Carré Cathédrale.



Selon les informations de la presse écrite locale, ils auraient agi de la sorte car un des membres du trio "parlait trop fort".



Lors de l’audience, seuls trois prévenus sur les six dans le box des accusés ont reconnu ces faits de violence.



Au moment du verdict, seul un membre du groupe a été relaxé. Deux prévenus ont écopé de six mois de prison ferme, deux autres de quatre mois avec sursis et le dernier prévenu de quatre mois de prison sans mandat de dépôt.