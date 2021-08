La grande Une Violences en marge de la manifestation de samedi: Un des auteurs arrêté à son domicile

Ce samedi 31 juillet, en marge de la manifestation contre les mesures sanitaires, un groupe de récalcitrants a pris à partie les forces de l'ordre qui ont dû faire usage de lacrymogène pour les disperser. Un des membres du groupe, multirécidiviste à peine sorti de prison, vient d'être interpellé. Par Nicolas Payet - Publié le Jeudi 5 Août 2021 à 07:46





Le cortège principal des 3000 manifestants s'était rendu vers le Boulevard Lancastel alors que pendant ce temps, un groupe de plusieurs centaines, dont des individus masqués, décidait de se rendre vers l'entrée de la Route du Littoral. Les forces de l'ordre ont fait usage de gaz lacrymogène pour disperser la foule retenue au niveau du Barachois.



Ces violences commises à l’encontre des forces de l’ordre



Au coeur de la sûreté départementale, une cellule a travaillé depuis le début de la semaine afin d'identifier les auteurs de ces violences: des jets de galets, des barrières jetées sur les policiers et les gendarmes mobiles, des dégradations sont à déplorer. Plusieurs enquêteurs et techniciens de l'image ont été mobilisés pour identifier les individus mis en cause.



Ce jeudi matin à l'aube, l'un d'entre eux a été interpellé à son domicile dionysien. Il s'agit d'un trentenaire multirécidiviste qui venait à peine de sortir de prison. Selon nos informations, il est très défavorablement connu des services de police et de justice. Il est entendu actuellement au commissariat de Malartic sous le régime de la garde à vue. Des échauffourées se sont produites samedi 31 juillet en marge de la manifestation contre les mesures de lutte contre le coronavirus.Le cortège principal des 3000 manifestants s'était rendu vers le Boulevard Lancastel alors que pendant ce temps, un groupe de plusieurs centaines, dont des individus masqués, décidait de se rendre vers l'entrée de la Route du Littoral. Les forces de l'ordre ont fait usage de gaz lacrymogène pour disperser la foule retenue au niveau du Barachois.Ces violences commises à l’encontre des forces de l’ordre ont été vivement condamnées par le préfet, Jacques Billant. Au coeur de la sûreté départementale, une cellule a travaillé depuis le début de la semaine afin d'identifier les auteurs de ces violences: des jets de galets, des barrières jetées sur les policiers et les gendarmes mobiles, des dégradations sont à déplorer. Plusieurs enquêteurs et techniciens de l'image ont été mobilisés pour identifier les individus mis en cause.Ce jeudi matin à l'aube, l'un d'entre eux a été interpellé à son domicile dionysien. Il s'agit d'un trentenaire multirécidiviste qui venait à peine de sortir de prison. Selon nos informations, il est très défavorablement connu des services de police et de justice. Il est entendu actuellement au commissariat de Malartic sous le régime de la garde à vue.