Violences dans les stades : Dimitri Payet demande du calme aux supporters

Après le match OM-Lorient de dimanche dernier qui a encore vu un joueur touché par un projectile, Dimitri Payet a lancé un appel au calme. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mercredi 20 Octobre 2021 à 09:08

C’est indéniablement la problématique du retour du public dans les stades : la violence également est revenue. Elle est même montée d'un cran puisque jamais le Championnat de France n’avait connu autant de débordements sur une si courte période.



Le point d’orgue de cette violence a été la rencontre opposant l’OM à Nice en août. Lors du derby méditerranéen, les supporters niçois avaient lancé des projectiles sur les joueurs phocéens. Le point de rupture a été lorsqu’une bouteille d’eau a touché le Réunionnais qui l’avait relancée. Ce geste avait provoqué une bagarre générale entre supporters et joueurs.



La commission de discipline avait alors pris une décision qui a fait couler beaucoup d’encre en punissant les deux camps. Un jugement inacceptable pour Dimitri Payet qui s’estime victime tout en se retrouvant sur le banc des accusés.



Une décision très critiquée par les observateurs qui avaient annoncé que ce jugement était une porte ouverte à d’autres débordements. Ce qui fut bien le cas. D’autres envahissements de terrain ont eu lieu lors des journées de championnat suivantes.



Finalement, c’est la mort accidentelle d’un supporter marseillais au retour d’un match qui va apaiser les tensions entre fans, chaque groupe de supporters rendant hommage au jeune homme, faisant baisser la tension.



Mais si le calme semble revenu en général, les mauvais comportements se suivent. Lors du match opposant l’OM à Lorient dimanche dernier, le Lorientais Stéphane Diarra a reçu un projectile des supporters marseillais.



Un geste qui a provoqué la colère du capitaine phocéen. "Les jets de projectile, les envahissements de terrain, les bagarres entre les supporters, il faut que ça cesse. Ça vaut aussi pour nos supporters. C'est pour ça que je me suis un peu énervé", a-t-il expliqué en conférence de presse.



On ne peut qu’approuver.



