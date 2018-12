Violences conjugales : Pas trop au visage car "elle est jolie"

Tremblante et au bord des larmes, la jeune femme avait tout de la femme traumatisée. Ce vendredi devant le tribunal correctionnel de Champ Fleuri, en comparution immédiate, était jugé son ex-conjoint pour violences conjugales. Ne parvenant pas à se rapprocher des juges pour répondre aux questions, tant elle avait peur, elle s’est tenue bien à l’écart.



Lui, un Bénédictin de 30 ans en récidive avec 13 condamnations sur son casier, n’avait pas grand-chose à dire. Il a choisi de faire renvoyer son procès pour préparer sa défense. Les faits remontent au 9 décembre à Saint-André. Lors d’une dispute, elle aurait été frappée au visage et aurait reçu des coups de pied aux jambes. Il aurait dit vouloir la "rendre handicapée" pour qu’elle ne puisse pas partir. Mais attention, pas trop de coups au visage, car "elle est jolie".



Cette jeune femme toute frêle dépose plainte le 12 décembre. "Il me frappe tout le temps", avoue cette femme qui avait déjà porté plainte l’année dernière auprès des forces de l’ordre.



Le trentenaire dort donc en prison jusqu’au 11 janvier prochain, lorsqu’il sera jugé.