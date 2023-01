A la Une . Violences conjugales : Le journaliste Mathieu Palain explique “le déni des hommes violents”

Après une étude auprès de dizaines d’auteurs de violences conjugales, le journaliste Mathieu Palain a écrit un livre sur les mécanismes de violence chez les hommes. Le journaliste révèle les dénégations des coupables, bien souvent hermétiques à certaines évolutions de la société. Par P.J. - Publié le Samedi 28 Janvier 2023 à 09:14

Apres avoir étudié pendant quatre ans le comportement d’hommes responsables de violences conjugales, le journaliste Mathieu Palain a publié son livre "Nos pères, nos frères, nos amis" aux éditions Les Arènes.



Pour tenter de décortiquer le mécanisme a l’origine de la violence de ces bourreaux, Mathieu Palain a mené une enquête sur les violences conjugales, bâtie autour des témoignages qu’il a pu recueillir dans des groupes de parole, en maison d’arrêt ou lors d’audiences judiciaires, rapporte le site en ligne Public Senat.



Au micro de "Bonjour chez vous" ce vendredi 20 janvier, le journaliste a estimé que "sur 220.000 plaintes déposées chaque année par des femmes qui se disent victimes de violences conjugales, les experts pensent qu’on peut facilement multiplier ce chiffre par 4 ou 5. Ce sont des pères, des frères, des amis, des gens très insérés dans la société et qui nous ressemblent".



Le déni des hommes violents est assez incroyable, a-t-il fait ressortir. Il serait est lié aux changements de la société et au mouvement #MeToo qui a pris de l’ampleur, parce que ce déni, dans leur bouche, est très souvent suivi d’une phrase du style : "Maintenant les femmes ont pris le pouvoir, elles ont renversé la table et elles veulent se venger".



Cette inversion des rôles, et cette incapacité totale à dire "je l’ai fait" est aussi liée au fait qu’ils ne sont pas fiers d’avoir frappé leur femme. Ces hommes ne sont plus capables de dire, comme on pouvait l’entendre il y a 50 ans : "Oui je l’ai frappée, mais elle le méritait". Ce genre de choses, on ne l'entend plus selon Mathieu Palain.



Les hommes qui font partie d’une catégorie sociale favorisée, médecins, kinés, politiciens, sont moins enclins à rencontrer la justice a soutenu le journaliste. L’essai de Mathieu Palain questionne également certains clichés sur les violences faites aux femmes, notamment l’idée qu’il s’agirait d’un phénomène touchant d’abord les classes sociales défavorisées alors que les milieux plus aisés sont tout autant concernés par les violences conjugales, parfois avec une omerta qui trouve son origine dans une forme de honte sociale.