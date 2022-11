A la Une .. Violences conjugales : Le footballeur Jérôme Boateng condamné à 1,2 million d'euros en appel

Jugé en appel pour des violences conjugales, le footballeur Jérôme Boateng a été condamné à verser 1,2 million d'euros de dommages et intérêts. Par S.L - Publié le Jeudi 3 Novembre 2022 à 13:48

Le footballeur Jérôme Boateng, mis en cause pour avoir violenté la mère de ses enfants lors de vacances aux Caraïbes en 2018, a été condamné en appel ce mercredi à 1,2 million d'euros de dommages et intérêts. Le défenseur allemand de l’Olympique Lyonnais échappe toutefois à la peine de prison requise par la procureure.



Boateng voit ainsi la peine dont il avait écopé en première instance légèrement réduite. Il avait alors, en septembre 2021, été condamné à verser 1,8 million d’euros.



Selon son ex-compagne, le joueur de 34 ans l’avait frappée lors de vacances aux Caraïbes en 2018. Selon ses dires, ce dernier l'avait agressée avec divers objets, lui avait enfoncé un œil avec le pouce, l'avait mordue et tirée par les cheveux.



Lors du procès en appel, une amie de son ex-compagne est venue témoigner pour confirmer la déclaration de cette dernière. De plus, elle s’est plainte du service de sécurité du joueur, qu’elle a accusé de l’avoir filmée dans le tribunal pour tenter de l’intimider. Ce que les avocats du défenseur ont nié.



Pour l'heure le joueur rejette toujours les accusations portées contre lui.