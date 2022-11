Violences conjugales : Le député Adrien Quatennens devant la justice pour avoir giflé sa compagne

Deux mois après son retrait de la vie politique, le député LFI Adrien Quatennens devra répondre des actes de violences pour lesquelles il est poursuivi. Le 13 décembre prochain, il est convoqué devant le procureur de la République de Lille dans le cadre de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC). La formule de plaider-coupable suppose que le prévenu reconnaisse ce qui lui est reproché. Le parquet propose une peine lors d'un débat qui n'est pas public. Libre au député d'accepter la sanction pour les violences envers son épouse commises il y a un an et au juge devant lequel il comparaitra ensuite d'homologuer cette peine.



Adrien Quatennens a accepté la CRPC "dans la continuité de sa volonté de vérité et d'exemplarité" dans un contexte de "réciprocité des tensions au sein de son couple" en instance de séparation a déclaré son épouse.