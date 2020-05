A la Une ... Violences conjugales: "Je reconnais avoir exagéré, je l'ai tapée vraiment fort" Par Regis Labrousse - Publié le Mercredi 6 Mai 2020 à 19:22 | Lu 588 fois

Régis M., 28 ans, comparaissait dans le cadre de la comparution immédiate pour avoir commis des violences et menaces de mort sur conjoint le 4 mai dernier, et ce, en état de récidive. Interpellé en état d'ivresse à 2,64 g/l, il a porté plusieurs coups de poing au visage de sa compagne. C'est l'appel de la police qui aura finalement eu raison de lui et le fera partir. Interpellé aux alentours de 21h35, il est placé en garde à vue. "Je reconnais avoir exagéré, je l'ai tapée vraiment fort", dit-il lors de son audition. Le visage tuméfié, sa compagne se voit décerner une ITT de 5 jours.



"Vous lui avez donné plusieurs coups de poing au visage, vous l'avez tabassée sur le palier de son logement ! Les violences ne se sont jamais arrêtées depuis le début de votre relation. Vous n'avez pas le droit de taper, et pour cela, je demande que vous soyez enfermé", requiert la procureur. Elle demande une peine de 3 ans de prison, dont 1 an assorti d'un sursis probatoire ainsi qu'un mandat de dépôt. "Il sait qu'il est allé trop loin, il a réagi de manière disproportionnée. Il a conscience de la gravité des faits", plaide la défense.



Déjà condamné à 4 reprises dont 3 pour des violences, Régis M. écope de 2 ans de prison, dont 1 an de sursis probatoire. Le tribunal décerne un mandat de dépôt à son encontre.



Regis Labrousse Faits-diversier Passionné par tout ce qui vole, j'ai eu la chance de pouvoir effectuer une longue... En savoir plus sur cet auteur