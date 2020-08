A la Une . Violences conjugales : "Je ne suis pas fait pour les femmes, je suis trop jaloux !"

Paul L., 28 ans, comparaissait dans le cadre de la comparution immédiate pour des faits de violences sur conjoint en date du 10 août dernier dans la commune de Saint-Benoît. Il comparaissait devant le tribunal en état de récidive pour des faits de même nature datant de 2019. Par Regis Labrousse - Publié le Mercredi 12 Août 2020 à 17:02 | Lu 389 fois

Paul L. est du genre jaloux, voire très jaloux. Le 10 août dernier, alors qu'il rentre du travail, une dispute éclate car il veut savoir ce qu'il y a sur le portable de sa compagne. La jeune femme ne se laisse pas faire et, en retour, reçoit de violents coups de poing. Elle alerte ses parents et sa soeur qui décident d'appeler les gendarmes. Après consultation, elle reçoit une ITT de 6 jours pour des traces de coups à l'oreille, à la paupière ainsi qu'aux lèvres. L'ORL constatera d'un tympan percé, ne laissant aucun doute sur la violence des coups reçus.



Les gendarmes se déplacent et, après consultation des antécédents du conjoint, décident de la placer en garde à vue. Pour ne rien arranger à sa situation, Paul L. est déjà sous écrou. Il a été placé sous bracelet électronique par le juge d'application des peines lors de son dernier passage au tribunal. "Je sais, on m'a donné une chance" reconnaît-il à la barre concernant son bracelet. S'il regrette son geste, ses explications sont pour le moins douteuses : "Elle et moi, on est deux étincelles et c'est le feu qui prend" explique-t-il à la présidente. "J'ai compris que je suis pas fait pour les femmes, je suis trop jaloux" conclut-il.



"ll est incapable de se contrôler et en plus, il est en récidive"



"Il essaye de justifier à tout prix qui il est, mais vous êtes là pour juger les faits de violences qui se sont passés le 10 août" assène la procureure de la République. "C'est une infraction grave qui s'est produite devant leur enfant de 11 mois. Il s'agit de coups de poing violents portés par monsieur sur madame. Il est incapable de se contrôler et en plus, il est en récidive. Je vous demande une peine de 10 mois de prison dont 4 assortis d'un sursis probatoire, la révocation du sursis de 5 mois ainsi qu'un mandat de dépôt" requiert le parquet.



"Les deux ont un caractère fort ! De plus, lors de son audition, elle a dit que c'est quelqu'un de bien" indique la défense. "Elle n'est pas là aujourd'hui et ne demande rien. Il a commis une erreur et il le sait, nous faisons tous des erreurs. Il a 3 enfants et un travail, je vous demande de ne pas délivrer de mandat de dépôt à son encontre" plaide l'avocate de Paul L. Après délibération, le tribunal condamne le prévenu à 6 mois de prison assortis d'un mandat de dépôt et lui rappelle au passage qu'il était déjà sous écrou ! La présidente révoque également le sursis de 5 mois. Pour faire simple, Paul L. va passer de son salon à Domenjod pour une durée totale de 11 mois.



Regis Labrousse Faits-diversier Passionné par tout ce qui vole, j'ai eu la chance de pouvoir effectuer une longue... En savoir plus sur cet auteur

Publicité Publicité