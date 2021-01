La grande Une Violences conjugales : "J'ai pété les plombs" avoue le boulanger

Un homme de 33 ans comparaissait pour des faits de violences conjugales avec arme ce mercredi devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis. La victime s'en sort miraculeusement avec un bras cassé entrainant une ITT de 30 jours. Par Regis Labrousse - Publié le Mercredi 27 Janvier 2021 à 17:25 | Lu 1596 fois

Depuis 12 ans, ils sont un couple sans histoires, parents d'une petite fille et propriétaires d'une boulangerie. Il se lève tous les matins à 3 heures pour assurer les fournées du jour et elle travaille à la vente afin de le soulager. Ils vivent une période difficile car ils ont acquis un nouveau local pour ouvrir une deuxième boulangerie. Si tout va bien en apparence, il ressasse un ressentiment certain suite à l'adultère de madame il y a quelque temps. Le 23 janvier dernier, une femme appelle la police car elle est inquiète pour la boulangère.



La jeune femme lui a fait passer discrètement un mot à la caisse : "Aidez moi". Bien lui en a pris ! La police arrive et constate que le commerce est fermé. Les policiers, qui aperçoivent le prévenu à l'arrière de la boutique, entrent pour y voir plus clair. Ils trouvent alors la victime apeurée, figée et abimée ! Elle leur explique avoir reçu de nombreux coups de rouleaux à pâtisserie. Il est interpellé et placé en garde à vue.



"Je suis épuisé, j'étais énervé car les baguettes étaient mal cuites"



À la barre, le prévenu semble perdu. Il n'arrive pas à s'exprimer. Inconnu des tribunaux, il réalise ce qui est en train de se passer. Après avoir repris ses esprits, il explique : "Je suis épuisé, j'étais énervé car les baguettes étaient mal cuites". Il ne minimise pas les faits bien au contraire. "Vous étiez conscient de ce que vous faisiez ? Comment expliquer une telle violence pour un lot de baguette ?" "Oui mais c'est la fatigue" répond t-il. L'audience met en évidence qu'au delà de la fatigue, le ressentiment d'avoir été trompé demeure en lui comme ritournelle. Il semble vivre avec mais ne digère pas. "J'ai pété les plombs" avoue t-il.



Présente à l'audience, sa compagne ne souhaite pas se porter partie civile. "J'ai fait quand même des erreurs. Notre fille le cherche depuis 3 jours. On est très fatigué. J'aimerais qu'on nous laisse une chance" indique t-elle en pleurs au président. "Ce sont des faits particuliers mais un tel déchaînement de violence est rare surtout que tout va bien en apparence" rebondit immédiatement la procureure !



"Ensuite, il l'étrangle alors qu'elle est au sol, assommée"



"Cela dure plusieurs minutes et heureusement, il y a eu cette cliente. Sa tête est visée et elle se protège avec le bras. Ensuite, il l'étrangle alors qu'elle est au sol, assommée. Rien ne l'arrête ! Elle a eu de la chance ce jour là. Il leur faut du temps pour bien comprendre ce qu'il s'est passé" poursuit le parquet qui requiert une peine de 2 ans de prison dont 1 an assorti du sursis probatoire, le maintien en détention et une interdiction de contact avec la victime.



"Si rien n'excuse ce qu'il s'est passé, malheureusement, quand on est à bout, on s'en prend à ceux qu'on aime ! C'est cet acte d'adultère qui a mis le feu aux poudres. Il est très touché et toute sa vie va être minée par son comportement. Ils sont en couple depuis 12 ans et il n''y a jamais eu de problèmes. Ça ne se reproduira pas car il a eu une vraie prise de conscience suite à sa garde à vue et son incarcération. Je vous demande de lui donner une chance" plaide la défense.



Le tribunal a visiblement été sensible aux arguments de la défense mais également à l'absence de casier du prévenu car, s'il est reconnu coupable, il est condamné à 24 mois de prison dont 18 mois avec sursis probatoire, l'interdiction de détenir une arme et l'interdiction d'entrer en contact avec sa femme. Pour la partie ferme, le juge a décidé d'aménager la peine en détention à domicile sous surveillance électronique.



Regis Labrousse Faits-diversier Passionné par tout ce qui vole, j'ai eu la chance de pouvoir effectuer une longue... En savoir plus sur cet auteur