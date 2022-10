A la Une . Violences conjugales : Ils se battent aux côtés d'Elvina "pour que la justice se réveille"

Ce samedi 8 octobre, une manifestation en soutien d’Elvina Perianmodely s’est déroulée devant le tribunal de Champ fleuri. Cette jeune femme victime de violences conjugales depuis 2013 veut que justice soit faite. Toutes les démarches administratives et judiciaires qu’elle a enclenchées ont été classées sans suite. Par NP - Publié le Mercredi 12 Octobre 2022 à 10:08

Ils étaient nombreux ce samedi à être venus soutenir Elvina Perianmodely. Des habitants de Saint-André, d’où elle est originaire, mais aussi et surtout les associations qui l'accompagneront pour les prochaines étapes de son combat : l’Union des Femmes Réunionnaises (UFR), les Révoltés du 974, le Collectif d'Élimination des Violences Intrafamiliales (CEVIF) ou encore Femmes Solid'Air.



Tous se sont retrouvés devant le tribunal de Champ Fleuri. L’objet de cette manifestation : un soutien affirmé à Elvina mais aussi un vibrant hommage à sa fille Marie, morte quelques jours après sa naissance en 2019.







Des intervenants sont venus retracer le cauchemar vécu par Elvina, tandis que d’autres ont pris le micro pour exprimer leur soutien et dénoncer l’injustice traversée par la Saint-Andréenne.



Un soutien qui l'a émue et qui lui a redonné des forces pour la suite. Car aujourd'hui, Elvina continue de faire face après 7 ans de lutte… Et ce n'est pas fini.

"Se couper les trompes de Fallopes pour ne plus avoir d’ennuis…"



Elvina Perianmodely vit un véritable calvaire depuis 2013 avec son ancien compagnon. Régulièrement violentée et insultée, la Saint-Andréenne a tenté de porter plainte à plusieurs reprises.



Les premières tentatives qui datent de 2015 n’auraient tout simplement pas été prises en compte par le commissariat de police de Saint-André. Si elle se présentait comme victime de violences conjugales auprès de ce commissariat, selon ses dires, un officier lui aurait conseillé de "se couper les trompes de Fallopes pour ne plus avoir d’ennuis…"



Les suivantes, celles qui ont bien été déposées, ont été toutes classées sans suite : des procès verbaux pour enquêtes préliminaires, des plaintes pour violences conjugales, des plaintes pour maltraitance sur mineure de 15 ans, abandon de famille…

Des violences touchant aussi les enfants



Elle a appris ces classements sans suite il y a quelques mois à peine alors que ses premières plaintes dûment enregistrées remontent à 2017. Le pire ici, c’est que la mère de deux enfants a perdu son troisième enfant en 2019. Elle était enceinte lorsque des violences auraient amené la jeune femme à accoucher à 7 mois de grossesse.



Une dispute et des menaces faisaient alors rage au domicile familial… Dans le feu de l’action, la mère qui s’interposait entre son compagnon et les enfants a été projetée sur un tonneau. "J’ai immédiatement senti la poche du bébé descendre", est-il rapporté dans son procès verbal de mars 2019. Peu de temps après sa naissance forcée et prématurée, le bébé nommé Marie est décédé.



Concernant sa deuxième fille, l’enfant qu’elle a eu avec son ancien concubin, elle est régulièrement battue. Là aussi, un procès daté de mars 2020 et des certificats médicaux l’attestent. L’enfant serait battu et attaché durant des journées entières à une chaise en bois et en paille. L’enfant explique au commissariat et aux différents médecins qu’elle ne sait pas pourquoi elle subit tout cela.

Des connexions qui le rendent "intouchable"



L’explication à l'inertie des autorités serait la suivante, selon les manifestants : son ex-compagnon est très bien connecté et aurait au commissariat de police de Saint-André des connaissances, des amis qui ne sont jamais intervenus en faveur d’Elvina. Le policier qui lui aurait proposé de "se couper les trompes de Fallopes pour éviter des ennuis" serait l’un d’entre eux. Plusieurs plaintes et une main-courante qui devaient être déposées n’auraient selon eux pas abouti à cause de ces hommes et des liens qu’ils entretiennent avec l’antagoniste.



Il se dit la même chose au niveau du système judiciaire. Les connexions de l’homme auraient amené à ce que l’ensemble de cette affaire soit classée sans suite.



Aujourd’hui soutenue par des associations, Elvina ne lâche pas son combat en reprenant des actions administratives et judiciaires pour obtenir gain de cause, avec notamment une ultime demande auprès du doyen des juges. Pour "que la justice se réveille et fasse son travail".