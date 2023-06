Violences après la mort de Nahel : Des couvre-feux instaurés dans plusieurs villes de l'Hexagone

40.000 policiers et gendarmes ont été déployés sur toute la France pour tenter d'endiguer la colère après la mort de Nahel tué mardi soir lors d'un contrôle routier à Nanterre.



Si le policier mis en cause a, hier, été mis en examen pour homicide volontaire et incarcéré, les violences se sont poursuivies hier soir dans plusieurs villes de France.



Pour la première fois depuis le drame, les scènes de pillages ont été signalées au coeur de Paris où 5.000 policiers étaient mobilisés.



Plus de 400 personnes ont été interpellés.



Plusieurs villes ont mis en place un couvre-feu la nuit à l'image de Clamart ou encore Neuilly-sur-Marne et à Savigny-le-Temple.



La Brigade de recherche et d'intervention (BRI), unité dédiée aux interventions difficiles, a été envoyée à Nanterre. Des violences ont éclaté après la marche en hommage à Nahel.