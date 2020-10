Société Violences animales : La médiation plus importante que la punition

Sur sa page Facebook, l’association Protégeons les Animaux des Actes Cruels (PA d’AC) revient sur deux affaires de violences sur des animaux qui ont abouti à des condamnations. Mais plus que de se satisfaire des sanctions prononcées par le tribunal, c’est avant tout la volonté des protagonistes d’évoluer que PA d’AC veut retenir. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mardi 6 Octobre 2020 à 14:33 | Lu 900 fois

L’humeur "se sent positive" affichée en tête de son post annonce clairement l’état d’esprit de l’association Protégeons les Animaux des Actes Cruels (PA d’AC) après son passage au tribunal. PA d’AC avait porté plainte dans deux affaires qui ont abouti à des condamnations. Mais plus que la punition, ce sont les conséquences qui encouragent encore plus l’association dans son combat.



Dans la première affaire, un couple s’est retrouvé devant le juge pour placement d'animaux dans un habitat pouvant être cause de souffrance, de mauvais traitements infligés sans nécessité et de privation de soins. L’homme a été condamné à 1 500€ d’amende et la femme à 270€. Mais surtout, l’intervention de PA d’AC a mené à une prise de conscience de la femme qui a porté plainte contre son conjoint pour violences conjugales, qui a été prise en compte lors du jugement. PA d’AC a donc accompagné la femme pour se sortir de cette situation.



Dans la deuxième affaire, un homme a été condamné pour détention d’arme et sévices graves sur l’animal. Une fois que la décision du tribunal est tombée, les membres de PA d’AC sont allés rencontrer l’auteur des faits. Celui-ci a accepté de revoir l’association afin de l’aider à apprendre les bons comportements avec son animal.



PA d’AC va donc aider les deux hommes condamnés à obtenir un stage de lutte contre la récidive pour les auteurs de violences intrafamiliales, dans lequel les deux membres de l’association sont bénévoles.



Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur