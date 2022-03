Violences à Saint-Benoît : "Ces jeunes ont besoin d’aide, ils sont en souffrance"

Le communiqué :



Après une période d’observation, d’écoute et d’échange avec la population, il m’est impossible de ne pas intervenir face à l’explosion du niveau de violence à Saint-Benoît »



C’est inacceptable de voir notre commune sombrer un peu plus de jour en jour et faire malheureusement la Une des Médias ou des Faits Divers, du fait de l’ignorance et de l’incompétence de Patrice SELLY à ramener la sérénité et la sécurité à Saint Benoit.



C’était volontaire de ma part de ne pas intervenir à chaud médiatiquement et de « sauter sur tout ce qui bouge » comme le fait si bien pour le coup le maire de Saint-Benoît. J’aurais été de mauvaise foi, selon certains si je passais mon temps à critiquer les faits et gestes de cette nouvelle équipe municipale.



J’ai préféré attendre les actes et laisser justement le temps au maire de travailler et de proposer des solutions concrètes aux problématiques que rencontrent la population de Saint-Benoît.



Le constat est que depuis bientôt 2 ans de mandat (à la Mairie, à la CIREST, au Département, à la Région et j’en passe) notre commune régresse et dans bien des domaines.



On entend parler de Saint-Benoît, mais toujours négativement. Mais où est le changement tant annoncé par Patrice SELLY ? Quelle évolution de vie pour nos jeunes et pour les familles de St Benoit ? Où va-t-on avec cette équipe ? C’est le flou total !



Le niveau de délinquance et les faits de violence explosent depuis son élection en 2020.



Mais pourquoi donc ? Pourquoi ce déchaînement de violence en si peu de temps dans les quartiers bien répertoriés dans notre cité Bénédictine?



« CES NOUVEAUX PHÉNOMÈNES DE VIOLENCE » indique Patrice SELLY !



Il a avoué encore une fois hier sur un plateau de télévision locale que c’est depuis son arrivée à la mairie de Saint-Benoît que le niveau de violence et de délinquance est arrivé à un point tel, de non-retour !



Eh bien oui, chères familles, le maire perd pied et nous prouve son incompétence et de fait son incapacité à ramener le calme et la sécurité à Saint-Benoît.



Mais sachez, Monsieur le Maire, si vous l’ignorez, qu’en vertu de l’article L2212-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le maire doit veiller à assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique dans sa commune ».



C’est une compétence OBLIGATOIRE et non FACULTATIVE du maire « la sécurité des Familles de Saint-Benoît ».



Et afin d’exercer au mieux ses pouvoirs de police, le maire est tenu de mettre en œuvre les moyens réglementaires et matériels nécessaires pour assurer la sécurité des administrés de la commune de Saint-Benoît.



Le maire Patrice SELLY n’est pas à la hauteur du mandat que lui a confié un certain nombre de bénédictins. Il a failli à ses responsabilités de 1er magistrat de la commune.



Au lieu de calmer les choses et d’être dans une posture d’apaisement vis-à-vis des jeunes, SELLY préfère mettre de l’huile sur le feu en répondant à la violence par une « violence verbale » et être dans une attitude de MATADOR en permanence.



Non Monsieur ! Ces jeunes ont besoin d’aide, ils sont en souffrance et en manque de repère.



Ils ont besoin d’une main tendue pour qu’ils retrouvent le chemin de la lumière, de la raison et puissent s’en sortir. Ils n’ont surtout pas besoin d’une matraque pour les enfoncer davantage.



Les jeunes et les familles de Saint-Benoît méritent mieux, et espèrent plus de considérations de votre part et de votre équipe !



Quelles perspectives d’avenir proposez-vous à ces jeunes et aux familles de Saint-Benoît ?



À part des effets d’annonces et des mesurettes, rien n’avance dans notre commune !



Vous surfez uniquement depuis le début de votre mandat sur les dossiers déjà ficelés et financés par les anciens maires, dont, Monsieur Jean Claude FRUTEAU, Mme Herwine BOYER, et par les anciens conseillers régionaux et départementaux !



Faites votre travail, Monsieur le Maire, et cessez de regarder votre poche et courir derrière les Mandats ! Pensez à toutes ces femmes, ces hommes, ces jeunes, ces familles qui sont dans le besoin et qui vous ont fait confiance, qui ont bu vos belles paroles !



Ne tirez plus à boulets rouges sur nos administrés, donnez-leur des réponses concrètes à leurs problèmes au quotidien.



PRENEZ VOS RESPONSABILITÉS, cessez de les fuir en faisant croire que c’est toujours la faute de l’autre, mais jamais VOUS !



Prouvez aux Bénédictines, aux Bénédictins, à toute la population de Saint-Benoît votre réelle capacité à gérer cette situation de crise avec des solutions pérennes !



Autrement prenez de la hauteur et DÉMISSIONNEZ !