A la Une .. Violences à Bras-Fusil : "Il ne faut pas avoir la main qui tremble", assure Sébastien Lecornu

Le ministre des Outre-Mer a consacré une partie de la matinée de son dernier jour de visite à La Réunion aux questions d'insécurité à La Réunion. Il a notamment fait le point sur la situation à Bras-Fusil, commune de Saint-Benoît. Un sujet évoqué alors qu'il s'est rendu à Saint-André pour inaugurer le nouveau commissariat. Par SI - BS - Publié le Mardi 15 Février 2022 à 11:23

Le ministre des Outre-Mer fait le point sur la question de la sécurité à La Réunion. Il a notamment évoqué la problématique des violences intra-familiales qui est un "point noir" alors que la délinquance est en baisse de 6% depuis 2019 et "pas qu'à cause du confinement."



"Il faut une libération de la parole sur les violences faites aux femmes, aux discriminations liées à l'orientation sexuelle", demande le ministre des Outre-Mer.



Violences à Bras-Fusil



"Je salue l'engagement des policiers et des gendarmes sur les interventions dans le quartier de Bras-Fusil. On a affaire à des individus connus et on s'oriente vers un traitement de plus en plus individuel. Une cellule municipale spéciale est mise en place. Il y aura des répressions, il ne faut pas avoir la main qui tremble !", déclare-t-il.









Sébastien Lecornu assure que des investissements pour les moyens sont nécessaires, notamment en termes d'armement et d'informatique.



Sébastien Lecornu a inauguré le nouveau commissariat de Saint-André en présence de plusieurs élus de l'Est de La Réunion. Il rappelle que le Gouvernement a investi 6 millions d'euros. "Cela montre le sérieux de ce que nous devons faire en matière de sécurité de proximité", explique le ministre des Outre-Mer avant d'ajouter qu'"on ne peut pas demander aux forces de l'ordre de faire plus si les conditions ne sont pas dignes". Il déplore par ailleurs un sous-investissement depuis 30 ans dans le secteur.



"Trouver les bons chemins"



Il assure que le gouvernement est à l'écoute des besoins. Sébastien Lecornu souhaite que les policiers et les gendarmes soient mieux reconnus en termes de budget. Il rappelle que depuis le début du quinquennat, on compte 195 policiers et une vingtaine de gendarmes en plus à La Réunion.



Le ministre des Outre-Mer incite chaque département à "trouver les bons chemins" pour trouver les solutions face à la délinquance qui est en baisse de 6% depuis 2019.





